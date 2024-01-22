Российскую участницу трех Олимпиад дисквалифицировали за допинг

Срок отстранения бобслеистки Анастасии Тамбовцевой составляет два года и истечет 2 октября 2025-го

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Россиянка Анастасия Тамбовцева (в девичестве — Скулкина) дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Срок дисквалификации 41-летней Тамбовцевой составляет два года и истечет 2 октября 2025 года. В допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин.

Россиянка пыталась оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но после рассмотрения дела он не принял сторону спортсменки.

Тамбовцева трижды принимала участие в зимних Олимпийских играх: в 2002 (27-е место) и 2006 (21-е место) годах она выступала на турнирах по санному спорту. На Играх 2010 года россиянка в составе женского бобслейного экипажа показала 9-й результат.

Спортсменка завершила карьеру в 2014 году. Ее лучшим достижением является третье место на чемпионате мира среди юниоров в 2008 году и золотая медаль на Кубке Европы в 2010 году.

После окончания спортивной карьеры Тамбовцева входила в тренерский штаб сборной России по бобслею, а последние годы возглавляла Федерацию бобслея Брянской области.