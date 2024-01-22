Капризов сделал хет-трик и был признан первой звездой дня в НХЛ
«Миннесота Уайлд» обыграла «Каролина Харрикейнз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2
В составе «Миннесоты»заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (18-я минута, 27, 58), Йоэль Эрикссон Эк (50), Джейкоб Миддлтон (60). У проигравших отметились Мартин Нечас (15) и Майкл Бантинг (49).
Российский форвард Капризов был признан первой звездой дня в НХЛ. Вторым стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, третий — голкипер «Детройт Ред Уингз» Алекс Лайон.
26-летний россиянин отличился результативными действиями в четвертом матче подряд. В нынешнем сезоне нападающий набрал 42 очка в 39 матчах, забросив 18 шайб и отдав 24 передачи.
Всего за карьеру в составе «Миннесоты» Капризов забросил 132 шайбы: он вышел на четвертое место в списке лучших снайперов клуба, сравнявшись по голам с американским форвардом Джейсоном Цукером. Лидером по этому показателю является Мариан Габорик (219 шайб), следом идут Микко Койву (205) и Зак Паризе (199).
Капризов является олимпийским чемпионом Пхёнчхана-2018. В 2021 году он стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку НХЛ. В общей сложности Капризов провел в регулярных чемпионатах НХЛ 242 матча, набрав 276 (132+144) очка.
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