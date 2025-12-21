Борцы устроили массовую потасовку на соревнованиях в Крыму

Борцы устроили массовую потасовку на соревнованиях в Симферополе

Из-за драки организаторам пришлось прервать прямую трансляцию турнира на полтора часа

В Симферополе произошла массовая потасовка между борцами на соревнованиях «Куреш-2025». Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел между представителями Крыма и Ставрополя, находившимися на ковре. После начала драки прямую трансляцию турнира прервали на полтора часа.

Предварительно, причиной стала словесная перепалка между борцами во время схватки, переросшая в конфликт, затронувший других участников турнира. По данным телеграм-канала «Крымский ветер», полицейским пришлось применить специальные средства для прекращения конфликта.

Организаторы дисквалифицировали участников драки и временно приостановили турнир до полного разрешения ситуации.

«Куреш-2025» — всероссийский турнир по борьбе на поясах.