Борцы устроили массовую потасовку на соревнованиях в Крыму
В Симферополе произошла массовая потасовка между борцами на соревнованиях «Куреш-2025». Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на волне».
Инцидент произошел между представителями Крыма и Ставрополя, находившимися на ковре. После начала драки прямую трансляцию турнира прервали на полтора часа.
Предварительно, причиной стала словесная перепалка между борцами во время схватки, переросшая в конфликт, затронувший других участников турнира. По данным телеграм-канала «Крымский ветер», полицейским пришлось применить специальные средства для прекращения конфликта.
Организаторы дисквалифицировали участников драки и временно приостановили турнир до полного разрешения ситуации.
«Куреш-2025» — всероссийский турнир по борьбе на поясах.
