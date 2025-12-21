Китайского теннисиста отстранили на 12 лет за договорные матчи

Дисквалификация Пан Жэньлуна, которая длится с 7 ноября 2024 года, завершится 6 ноября 2036 года

Фото: Adam Pretty / Getty Images

Китайский теннисист Пан Жэньлун дисквалифицирован за организацию договорных матчей на 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Помимо отстранения 25-летний Пан Жэньлун был оштрафован на $110 тыс., из которых на $77 тыс. условно.

Дисквалификация китайского теннисиста, которая длится с 7 ноября 2024-го года, завершится 6 ноября 2036 года.

Теннисист признался, что пять игр с его участием носили договорной характер. Кроме того, спортсмен совершил 17 попыток подкупа других теннисистов.

Наивысшим местом в мировом рейтинге Пан Жэньлуна была 1316-я строчка в 2024 году.