Китайского теннисиста отстранили на 12 лет за договорные матчи
Китайский теннисист Пан Жэньлун дисквалифицирован за организацию договорных матчей на 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Помимо отстранения 25-летний Пан Жэньлун был оштрафован на $110 тыс., из которых на $77 тыс. условно.
Дисквалификация китайского теннисиста, которая длится с 7 ноября 2024-го года, завершится 6 ноября 2036 года.
Теннисист признался, что пять игр с его участием носили договорной характер. Кроме того, спортсмен совершил 17 попыток подкупа других теннисистов.
Наивысшим местом в мировом рейтинге Пан Жэньлуна была 1316-я строчка в 2024 году.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear