Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. Видео

Российский нападающий «Ариса» сделал дубль в матче с «Омонией 29М», первый мяч он отправил в ворота соперника ударом пяткой

Александр Кокорин (Фото: ФК «Арис»)

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился в гостевом матче 15-го тура чемпионата Кипра против клуба «Омония 29М».

Кокорин, игравший с капитанской повязкой, забил второй гол своей команды на 51-й минуте. Мяч в ворота соперника россиянин отправил ударом пяткой.

В первом тайме на 21-й минуте Кокорин отметился голевой передачей на Янника Гомиса.

На 61-й минуте Кокорин забил свой второй гол. Встреча еще продолжается, счет пока 3:0.

Всего у 33-летнего российского форварда «Ариса» шесть голов в 12 встречах во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года.