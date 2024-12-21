Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. Видео
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился в гостевом матче 15-го тура чемпионата Кипра против клуба «Омония 29М».
Кокорин, игравший с капитанской повязкой, забил второй гол своей команды на 51-й минуте. Мяч в ворота соперника россиянин отправил ударом пяткой.
В первом тайме на 21-й минуте Кокорин отметился голевой передачей на Янника Гомиса.
На 61-й минуте Кокорин забил свой второй гол. Встреча еще продолжается, счет пока 3:0.
Всего у 33-летнего российского форварда «Ариса» шесть голов в 12 встречах во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года.
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