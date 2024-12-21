«Авангард» пропустил две шайбы за 11 секунд и проиграл «Ладе» в КХЛ
Омский «Авангард» проиграл тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Архип Неколенко (20-я минута), Данил Юртайкин (43), Дмитрий Кугрышев (44) и Егор Черников (56). У проигравших отличились Николай Прохоркин (22), Дамир Шарипзянов (24) и Эмиль Галимов (26).
Юртайкин и Кугрышев забросили с разницей в 11 секунд.
«Лада» прервала четырехматчевую победную серию «Авангарда».
Омский клуб набрал 36 очков в 36 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 33 очками в 34 встречах расположилась на девятой строчке.
В следующем матче «Авангард» 23 декабря в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Лада» днем позже примет «Сочи».
Другие результаты дня:
«Сибирь» (Новосибирск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5;
«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 3:2.
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