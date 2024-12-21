Получивший шипами по лицу конкурент Сафонова пропустит ближайший матч ПСЖ
Основной голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма из-за травмы пропустит ближайший матч команды — 22 декабря против «Ланса» в 1/32 финала Кубка Франции. Об этом сообщил главный тренер ПСЖ Луис Энрике, которого цитирует RMC Sport.
Доннарумма получил шипами по лицу в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Монако» (4:2). Итальянца заменили в середине первого тайма, вместо него на поле вышел россиянин Матвей Сафонов. Доннарумме потребовалось наложить десять швов.
«Врачи сказали, что с ним все в порядке и он не испытывает боли. Это действительно не очень приятная травма. Для него нет никаких последствий, но ему очень повезло, что удар не задел глаз», — сказал Луис Энрике.
В ПСЖ сообщили, что Доннарумма будет индивидуально заниматься в спортзале до конца недели.
ПСЖ лидирует в чемпионате, набрав 40 очков.
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