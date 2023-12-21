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СКА забросил шесть шайб в дерби против ЦСКА в КХЛ

Встреча в Санкт-Петебурге завершилась со счетом 6:2
Фото: Роман Ротенберг (Maksim Konstantinov / Global look press)
Фото: Роман Ротенберг (Maksim Konstantinov / Global look press)

Петербургский СКА победил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).

В составе победителей шайбы забросили Артем Сергеев, Марат Хайруллин, Максим Федотов, Павел Дедунов, Арсений Грицюк и Борна Рендулич. За команду гостей точными бросками отличились Сергей Плотников и Артем Барабоша.

Таким образом, подопечные Романа Ротенберга победили во всех трех матчах с начала сезона. Ранее команды провели между собой две встречи в рамках этого сезона, в которых оба раза победили петербуржцы. До этого 6 октября СКА обыграл соперника со счетом 3:2 в Москве, а 20 ноября выиграл со счетом 2:1 в Петербурге.

После сегодняшней игры СКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции (55 очков в 41 матче), московские «армейцы» находятся на шестой строчке (46 баллов в 41 игре).

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