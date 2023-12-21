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На Украине попросили ФИФА и УЕФА отменить матч сборной России с сербами

Украинцы попросили ФИФА и УЕФА отменить матч сборной России с сербами
В Украинской ассоциации футбола настаивают, что в нынешних условиях проведение товарищеского матча невозможно
Фото: Александр Зинченко (Panoramic / Global look press)
Фото: Александр Зинченко (Panoramic / Global look press)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на сайте организации обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой не допустить проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии.

В Ассоциации настаивают, что в нынешних условиях проведение товарищеского матча невозможно. Там убеждены, что такие матчи не могут быть поддержаны ни в какой форме руководящими органами футбола, поскольку это противоречит позиции ФИФА и УЕФА, которая после начала военных действий на Украине отстранила клубы и сборные от участия в международных турнирах.

«Хотели бы также обратить внимание наших коллег из Футбольного союза Сербии на факт конфликта, поэтому абсолютно недопустимо позволять командам из России возвращаться в футбольную семью цивилизованного мира», — говорится в сообщении УАФ.

Накануне президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о договоренности о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии в 2024 году.

В своем последнем товарищеском матче подопечные Валерия Карпина разгромили команду Кубы со счетом 8:0.

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