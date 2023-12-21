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Бывший партнер Берлускони поддержал УЕФА в споре с Суперлигой

Бывший партнер Сильвио Берлускони поддержал УЕФА в споре с Суперлигой
Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что его клуб «Монца» будет играть только в турнирах УЕФА
Фото: Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани (imago sportfotodienst / Global look press)
Фото: Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани (imago sportfotodienst / Global look press)

Владелец футбольного клуба «Монца» Адриано Галлиани заявил «РБК Спорт», что поддерживает УЕФА в споре с Суперлигой.

«Моя «Монца» будет участвовать только в турнирах УЕФА», — сказал Галлиани, отметив, что поддерживает УЕФА в этом вопросе.

Ранее в четверг суд Европейского союза признал незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА.

В четверг, 21 декабря, суд Европейского союза cчел незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. По мнению суда, решения ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству. В УЕФА заявили, что решение суда не означает одобрения или утверждения Суперлиги.

В проекте в разное время были заинтересованы английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», итальянские «Интер», «Милан», «Ювентус», а также испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал».

Проект критиковали из-за того, что он угрожал существованию не только самого престижного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов, но и национальных чемпионатов. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус около €1 млрд. Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. В июне к ним присоединился «Ювентус». На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

Галлиани один из самых влиятельных футбольных менеджеров в итальянском футболе. В 1986 году бизнесмен и политик Сильвио Берлускони приобрел «Милан» и пригласил Галлиани на пост вице-президента клуба. Во времена их работы «Милан» выиграл наибольшее количество трофеев УЕФА в своей истории.

За несколько лет до своей смерти Берлускони приобрел клуб «Монца», куда также пригласил Галлиани в руководство.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Елена Степанова Елена Степанова
Суперлига Футбол Адриано Галлиани Берлускони
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