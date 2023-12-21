Ковальчук провел первую тренировку с основой после возвращения в «Спартак»

Ковальчук провел первую тренировку с основой после перехода в «Спартак»

О переходе Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря

Илья Ковальчук (Фото: ХК "Спартак")

Российский нападающий Илья Ковальчук провел первую тренировку с основным составом после возвращения в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

О переходе Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря.

Ковальчук является воспитанником «красно-белых». Он играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда красно-белые выступали во втором по силе дивизионе. 40‑летний форвард не играет с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера.



Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина (в том числе со СКА в 2015 и 2017 годах), он также олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.

«Спартак» является лидером КХЛ по набранным очкам. 22 декабря он проведет домашний матч с минским «Динамо»