 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Ковальчук провел первую тренировку с основой после перехода в «Спартак»

Ковальчук провел первую тренировку с основой после возвращения в «Спартак»
О переходе Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря
Илья Ковальчук
Илья Ковальчук (Фото: ХК "Спартак")

Российский нападающий Илья Ковальчук провел первую тренировку с основным составом после возвращения в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

О переходе Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря.

Ковальчук является воспитанником «красно-белых». Он играл за «Спартак» в 1999–2001 годах до отъезда в НХЛ, когда красно-белые выступали во втором по силе дивизионе. 40‑летний форвард не играет с апреля 2021 года, когда завоевал Кубок Гагарина в составе «Авангарда». После этого он ездил на Олимпиаду-2022 в Пекин в качестве менеджера.

Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина (в том числе со СКА в 2015 и 2017 годах), он также олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.

«Спартак» является лидером КХЛ по набранным очкам. 22 декабря он проведет домашний матч с минским «Динамо»

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Илья Ковальчук ХК Спартак Континентальная хоккейная лига Хоккей
Материалы по теме
«Спартак» ответил на сообщения о зарплате Ильи Ковальчука
Спорт
Илья Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Хинштейн сообщил о планах запретить ссылки на запрещенные сайты Технологии и медиа, 15:47
Два человека погибли при крушении дельтаплана в Ставрополье Общество, 15:45
Ковальчук провел первую тренировку с основой после перехода в «Спартак» Спорт, 15:44
В Казахстане приняли закон об обязательной дактилоскопии для иностранцев Общество, 15:43
Ангола объявила о выходе из ОПЕК Экономика, 15:42
Экологическое право: какие перемены ждут бизнес в 2024 году Pro, 15:42
Крупные игрушки и гирлянды: как нарядить елку на участке Недвижимость, 15:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин предложил запустить обновленные нацпроекты Экономика, 15:27
Сколько стоят доллар и евро в обменниках Москвы 21 декабря Инвестиции, 15:24
Богомаз сообщил о раненых при обстреле брянского села Политика, 15:21
Украина получила от Японии $950 млн по двум проектам Всемирного банка Политика, 15:07
Белоруссия заявила о готовности принять зарубежных майнеров Крипто, 15:05
Киев объявил в розыск президента ЦСКА Гинера и вице-спикера Думы Бабакова Политика, 15:04
Жизнь с СМА: успешный художник справляется с редкой и опасной болезнью Специальный проект, 15:04