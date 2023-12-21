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УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по делу Суперлиги

УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по делу Суперлиги
В УЕФА уверены, что решение суда по делу о Суперлиге не повлияет на систему футбольных турниров в Европе
УЕФА не считает, что Европейский суд одобрил создание Суперлиги
УЕФА не считает, что Европейский суд одобрил создание Суперлиги (Фото: REUTERS)

Решение Суда Евросоюза не означает одобрения создания Суперлиги. Об этом говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Суд Европейского союза 21 декабря признал незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. 

«Это решение не означает одобрения или утверждения так называемой Суперлиги, — говорится в заявлении. — УЕФА уверен в надежности своих правил и, в частности, в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и правилам».

УЕФА отметил, что продолжит поддерживать систему европейских футбольных турниров, «гарантируя, что та продолжает служить более широким интересам общества». «Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, учреждениями ЕС, правительствами и партнерами», — говорится в заявлении.

В то же время в Суперлиге отметили, что решение суда бьет по монополии УЕФА. «Монополии УЕФА конец», — заявил исполнительный директор футбольной Суперлиги Бернд Райхарт.

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Руслан Алиев
Суперлига УЕФА Футбол
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