УЕФА отреагировал на решение Европейского суда по делу Суперлиги

В УЕФА уверены, что решение суда по делу о Суперлиге не повлияет на систему футбольных турниров в Европе

УЕФА не считает, что Европейский суд одобрил создание Суперлиги (Фото: REUTERS)

Решение Суда Евросоюза не означает одобрения создания Суперлиги. Об этом говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Суд Европейского союза 21 декабря признал незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА.

«Это решение не означает одобрения или утверждения так называемой Суперлиги, — говорится в заявлении. — УЕФА уверен в надежности своих правил и, в частности, в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и правилам».

УЕФА отметил, что продолжит поддерживать систему европейских футбольных турниров, «гарантируя, что та продолжает служить более широким интересам общества». «Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, учреждениями ЕС, правительствами и партнерами», — говорится в заявлении.

В то же время в Суперлиге отметили, что решение суда бьет по монополии УЕФА. «Монополии УЕФА конец», — заявил исполнительный директор футбольной Суперлиги Бернд Райхарт.