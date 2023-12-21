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Военная операция на Украине ,  
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Навка заявила о запугивании украинскими спецслужбами ее родственников

Татьяна Навка заявила о запугивании украинскими спецслужбами ее родственников
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Навки, на Украине у нее «огромное количество родственников», и они стали объектом внимания со стороны местных спецслужб. «Было такое: «Скажи своему супругу (Дмитрию Песков), чтобы он прекратил», — рассказала она
Татьяна Навка
Татьяна Навка (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что ее родственников на Украине допрашивали и запугивали местные спецслужбы.

«Я родом из Украины, там огромное количество родственников. К ним даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, пугали как-то. Провоцировали их дать какие-то интервью. Было такое: «Скажи своему супругу (пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. — РБК), чтобы он прекратил», — рассказала Навка «РИА Новости».

Она добавила, что после начала боевых действий некоторые ее друзья с Украины долго с ней не разговаривали, но потом общение возобновилось. «Что касается друзей, то в первые месяцы это был кошмар с их стороны. Я их понимаю, — отметила фигуристка. — Тем более та волна СМИ со всей информацией».

Навка родилась в украинском Днепропетровске в 1975 году. После распада СССР она выступала за Белоруссию, а с 1998 года — за Россию.

Навка завоевала золота Олимпиады 2006 года в танцах на льду, на ее счету также две победы на чемпионатах мира и три — на европейских первенствах в паре с Романом Костомаровым.

Теги
Персоны
Татьяна Навка фигурное катание Украина
Татьяна Навка фото

Татьяна Навка

фигуристка

13 апреля 1975 года
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