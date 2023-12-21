Европейский суд признал незаконным запрет клубам выступать в Суперлиге

В заявлении суда отмечается, что решение ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству

УЕФА выступил против создания Суперлиги (Фото: REUTERS)

Европейский суд признал незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

В сообщении отмечается, что решение ФИФА и УЕФА противоречат европейскому законодательству.

«Правила, которые наделяют ФИФА и УЕФА исключительным контролем над коммерческим использованием прав, связанных с этими соревнованиями, ограничивают конкуренцию, учитывая их важность для средств массовой информации, потребителей и телезрителей в Европейском Союзе», — сказано в сообщении.

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