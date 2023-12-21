Российский футбольный клуб «Урал» вошел в топ-10 самых высокорослых в мире

Российский футбольный клуб вошел в топ-10 самых высокорослых в мире

CIES исследовал 53 лиги мира. Самым высокорослым составом обладает венгерский «Кечкемет» (187,13 см), самым низкорослым — японский «Саган Тосу» (174,18 см)

«Урал» и «Локомотив» вошли в число самых высокорослых команд РПЛ (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Екатеринбургский футбольный «Урал» вошел в топ-10 команд в мире с самым высокорослым составом. Об этом говорится в исследовании Международного центра спортивных исследований (CIES).

CIES исследовал 53 лиги мира. Самым высокорослым составом обладает венгерский «Кечкемет» (187,13 см), самым низкорослым — японский «Саган Тосу» (174,18 см).

«Урал» занял восьмое место (средний рост игроков — 186,3 см).

Средний рост футболистов в мире составляет 181,46 см, В Европе этот показатель выше (182,65 см), чем на других континентах (179,54 см). Последние три места занимают японские клубы — «Йокогама» (175,38), «Альбирекс Ниигата» (175,01), «Саган Тосу» (174,18 см).

Все 55 команд со средним ростом выше 185 см выступают в Европе. «Райо Вальекано» — единственная европейская команда большой пятерки лиги с показателем ниже 180 см (178,61 см).

В тройку самых высокорослых команд РПЛ, помимо «Урала», входят калининградская «Балтика» (183,71) и московский «Локомотив» (183,44), самых низкорослых — «Краснодар» (181,56), ЦСКА (181,48) и «Оренбург» (180,08).