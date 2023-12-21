Овечкин продлил антирекордную безголевую серию до 14 матчей

Овечкин не поражает ворота с 19 ноября. До декабря 2023 года самая длительная безоголевая серия Овечкина была в феврале—марте 2017 года

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до 14 матчей. Он вновь не смог поразить ворота в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерз» (3:2 ОТ).

Последний гол 38-летнего форварда датируется 19 ноября. До декабря 2023 года самая длительная безоголевая серия Овечкина была в феврале—марте 2017 года.

На данный момент он идет на 14 шайб в сезоне. Это худший показатель в карьере Овечкина. Российский форвард лишь раз не смог достичь отметки 30 голов за сезон. Случилось это в усеченном из-за пандемии сезоне 2020/21, где он провел 45 игр. В случае достижения 30 голов в нынешнем регулярном чемпионате он побьет рекорд по числу сезонов с 30+ шайбами.