Овечкин продлил антирекордную безголевую серию до 14 матчей
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию до 14 матчей. Он вновь не смог поразить ворота в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерз» (3:2 ОТ).
Последний гол 38-летнего форварда датируется 19 ноября. До декабря 2023 года самая длительная безоголевая серия Овечкина была в феврале—марте 2017 года.
На данный момент он идет на 14 шайб в сезоне. Это худший показатель в карьере Овечкина. Российский форвард лишь раз не смог достичь отметки 30 голов за сезон. Случилось это в усеченном из-за пандемии сезоне 2020/21, где он провел 45 игр. В случае достижения 30 голов в нынешнем регулярном чемпионате он побьет рекорд по числу сезонов с 30+ шайбами.
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