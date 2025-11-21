Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC
Российско-армянский боец UFC Арман Царукян ударил головой новозеландца Дэна Хукера на битве взглядов очным поединком.
Бой Царукяна и Хукера возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет в Эр-Райяне (Катар) 22 ноября.
На битве взглядов, когда бойцы стали подходить друг к другу, Хукер начал провоцировать Царукяна, а в ответ тот боднул соперника в голову. Их быстро разняли.
Царукян сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе, Хукер — шестое. Чемпионом в этой весовой категории является испанско-грузинский боец Илия Топория.
Царукян в начале года должен был провести титульный бой с россиянином Исламом Махачевым. Однако за два дня до поединка он снялся с поединка из-за травмы спины.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин