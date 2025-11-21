 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC

Царукян боднул Хукера в голову на битве взглядов перед турниром UFC в Катаре
Поединок Армана Царукяна и новозеландца Дэна Хукера возглавит предстоящий турнир UFC Fight Night в Катаре
Арман Царукян
Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян ударил головой новозеландца Дэна Хукера на битве взглядов очным поединком.

Бой Царукяна и Хукера возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет в Эр-Райяне (Катар) 22 ноября.

На битве взглядов, когда бойцы стали подходить друг к другу, Хукер начал провоцировать Царукяна, а в ответ тот боднул соперника в голову. Их быстро разняли.

Царукян сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе, Хукер — шестое. Чемпионом в этой весовой категории является испанско-грузинский боец Илия Топория.

Царукян в начале года должен был провести титульный бой с россиянином Исламом Махачевым. Однако за два дня до поединка он снялся с поединка из-за травмы спины.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Арман Царукян
