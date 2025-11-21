Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак»
Глава консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин сказал нападающему Ульви Бабаеву не покидать команду.
В нынешнем сезоне 21-летний форвард молодежной сборной России забил пять голов в 12 матчах за «Динамо». Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что Бабаевым интересуется московский «Спартак».
В пятницу, 21 ноября, игроки и тренеры «Динамо» встретились с членами консультативного совета клуба на базе в Новогорске.
«Где у нас Бабаев? Никакого «Спартака». У нас был такой Ташаев, перешел в «Спартак», и все. Понял меня?» — сказал Степашин, обращаясь к футболисту.
Александр Ташаев, воспитанник академии «Динамо», в 2018 году перешел в «Спартак», но толком заиграть там не сумел. В марте 2024 года полузащитник завершил карьеру в возрасте 29 лет.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин