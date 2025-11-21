Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак»

Глава консультативного совета «Динамо» привел Ульви Бабаеву в пример Александра Ташаева, который ушел в «Спартак», но заиграть там не сумел

Ульви Бабаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин сказал нападающему Ульви Бабаеву не покидать команду.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард молодежной сборной России забил пять голов в 12 матчах за «Динамо». Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что Бабаевым интересуется московский «Спартак».

В пятницу, 21 ноября, игроки и тренеры «Динамо» встретились с членами консультативного совета клуба на базе в Новогорске.

«Где у нас Бабаев? Никакого «Спартака». У нас был такой Ташаев, перешел в «Спартак», и все. Понял меня?» — сказал Степашин, обращаясь к футболисту.

Александр Ташаев, воспитанник академии «Динамо», в 2018 году перешел в «Спартак», но толком заиграть там не сумел. В марте 2024 года полузащитник завершил карьеру в возрасте 29 лет.