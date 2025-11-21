 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,2 x 3,6 2 3,35 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,95 x 1,95 2 5,1 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 2 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак»

Степашин обратился к юной звезде «Динамо» Бабаеву: «Никакого «Спартака»
Глава консультативного совета «Динамо» привел Ульви Бабаеву в пример Александра Ташаева, который ушел в «Спартак», но заиграть там не сумел
Ульви Бабаев
Ульви Бабаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин сказал нападающему Ульви Бабаеву не покидать команду.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард молодежной сборной России забил пять голов в 12 матчах за «Динамо». Журналист Иван Карпов ранее сообщал, что Бабаевым интересуется московский «Спартак».

Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак»
Video

В пятницу, 21 ноября, игроки и тренеры «Динамо» встретились с членами консультативного совета клуба на базе в Новогорске.

«Где у нас Бабаев? Никакого «Спартака». У нас был такой Ташаев, перешел в «Спартак», и все. Понял меня?» — сказал Степашин, обращаясь к футболисту.

Александр Ташаев, воспитанник академии «Динамо», в 2018 году перешел в «Спартак», но толком заиграть там не сумел. В марте 2024 года полузащитник завершил карьеру в возрасте 29 лет.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва ФК Спартак Москва Ульви Бабаев Сергей Степашин
Материалы по теме
Степашин назвал уход Карпина из «Динамо» личным решением тренера
Спорт
Карпин стал одним из худших тренеров в истории «Динамо»
Спорт
Молодежная сборная России обыграла Бахрейн, забив на 99-й и 101-й минутах
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:44 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:44
Что такое технологический сбор и зачем он нужен России База знаний, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 лет за «пророссийские» взятки Политика, 19:52
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC Спорт, 19:51
Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме Политика, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский заявил, что план США нужно доработать Политика, 19:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 19:34
Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак» Спорт, 19:32
Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса Политика, 19:32
Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед Спорт, 19:28
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже Общество, 19:21
ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов Общество, 19:08