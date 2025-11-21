Бывшая 26-я ракетка мира из США завершила карьеру в 32 года

Бывшая 26-я ракетка мира из США Лорен Дэвис завершила карьеру в 32 года

Лорен Дэвис за карьеру выиграла два титула WTA в одиночном разряде

Лорен Дэвис (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images for ITF)

Американская теннисистка Лорен Дэвис объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

«Я очень горжусь собой за то, что последние 15 лет каждый день выкладывалась по полной. Могу сказать, что ни о чем не жалею — каждый раз я отдавала этому делу всю душу. <...> Cпасибо всем, кто был частью моего пути», — написала Дэвис в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Лучшим достижением Дэвис было 26-е место в мировом рейтинге в мае 2017 года. За карьеру она завоевала два титула WTA в одиночном разряде — в 2017-м в Окленде и в 2023-м в Хобарте.

Последний раз Дэвис выходила на корт в августе — она проиграла в квалификации US Open в первом круге.