 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,2 x 3,6 2 3,35 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,95 x 1,95 2 5,1 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 2 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

Бывшая 26-я ракетка мира из США завершила карьеру в 32 года

Бывшая 26-я ракетка мира из США Лорен Дэвис завершила карьеру в 32 года
Лорен Дэвис за карьеру выиграла два титула WTA в одиночном разряде
Лорен Дэвис
Лорен Дэвис (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images for ITF)

Американская теннисистка Лорен Дэвис объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

«Я очень горжусь собой за то, что последние 15 лет каждый день выкладывалась по полной. Могу сказать, что ни о чем не жалею — каждый раз я отдавала этому делу всю душу. <...> Cпасибо всем, кто был частью моего пути», — написала Дэвис в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Лучшим достижением Дэвис было 26-е место в мировом рейтинге в мае 2017 года. За карьеру она завоевала два титула WTA в одиночном разряде — в 2017-м в Окленде и в 2023-м в Хобарте.

Последний раз Дэвис выходила на корт в августе — она проиграла в квалификации US Open в первом круге.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA
Материалы по теме
Федерер обошел россиянку в борьбе за место в Зале теннисной славы
Спорт
«Дефицит страшный». Как работает индустрия любительского тенниса в России
Спорт
Теннисист Хольгер Руне порвал ахиллово сухожилие
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:44 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:44
Что такое технологический сбор и зачем он нужен России База знаний, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 лет за «пророссийские» взятки Политика, 19:52
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC Спорт, 19:51
Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме Политика, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский заявил, что план США нужно доработать Политика, 19:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 19:34
Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак» Спорт, 19:32
Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса Политика, 19:32
Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед Спорт, 19:28
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже Общество, 19:21
ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов Общество, 19:08