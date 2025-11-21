«Авангард» расторг контракт с Галимовым через два месяца после подписания
Форвард Ансель Галимов покинул «Авангард». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.
Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.
34-летний нападающий только 18 сентября заключил контракт с «Авангардом». В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ он успел провести 16 матчей, набрав 2 (1+1) очка.
«Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину, и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Всего в КХЛ Галимов провел 695 матчей, в которых набрал 228 (118+110) очков. Ранее он также выступал за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Спартак», «Сочи» и «Северсталь».
