Спорт⁠,
0

«Авангард» расторг контракт с Галимовым через два месяца после подписания

Форвард присоединился к «Авангарду» 18 сентября, провел 16 игр в регулярном чемпионата КХЛ и набрал 2 очка
Ансель Галимов
Ансель Галимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард Ансель Галимов покинул «Авангард». Об этом сообщается на сайте омского клуба КХЛ.

Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

34-летний нападающий только 18 сентября заключил контракт с «Авангардом». В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ он успел провести 16 матчей, набрав 2 (1+1) очка.

«Он пополнил ряды «Авангарда» в не самый простой момент и помогал команде набирать важные очки, когда несколько ведущих игроков были травмированы. Сейчас наша команда имеет неплохую глубину, и держать на лавке такого игрока мы не видим смысла», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Всего в КХЛ Галимов провел 695 матчей, в которых набрал 228 (118+110) очков. Ранее он также выступал за «Нефтехимик», новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», «Спартак», «Сочи» и «Северсталь».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард
