Умер призер Олимпиады-1972 в составе футбольной сборной СССР Елисеев
Чемпион СССР по футболу 1972 года в составе «Зари» (Ворошиловград) Юрий Елисеев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте РФС.
Елисеев также играл за свердловский «Шахтер» и куйбышевские «Крылья Советов».
В составе сборной СССР нападающий завоевал бронзовые медали на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.
После завершения игровой карьеры Елисеев работал тренером в луганских «Заре» и «Агате», а также был директором городской ДЮСШ «Юность».
«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Елисеева», — говорится в сообщении.
