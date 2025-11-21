Умер призер Олимпиады-1972 в составе футбольной сборной СССР Елисеев

Елисееву было 76 лет. Нападающий также был чемпионом СССР в составе ворошиловградской «Зари»

Юрий Елисеев (Фото: rfs.ru)

Чемпион СССР по футболу 1972 года в составе «Зари» (Ворошиловград) Юрий Елисеев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте РФС.

Елисеев также играл за свердловский «Шахтер» и куйбышевские «Крылья Советов».

В составе сборной СССР нападающий завоевал бронзовые медали на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

После завершения игровой карьеры Елисеев работал тренером в луганских «Заре» и «Агате», а также был директором городской ДЮСШ «Юность».

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Елисеева», — говорится в сообщении.