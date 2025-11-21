Российский шахматист сыграл вничью в первой партии полуфинала Кубка мира
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа.
23-летний Есипенко, который занимает 41-е место в рейтинге FIDE, играл черными фигурами, партия завершилась на 33-м ходу.
Во втором полуфинале узбекистанцы Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров также сыграли вничью в первой партии.
Ответные партии с переменой цвета состоятся 22 ноября. В случае ничьей на следующий день будет сыгран тай-брейк.
Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году.
Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.
