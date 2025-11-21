 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российский шахматист сыграл вничью в первой партии полуфинала Кубка мира

Есипенко сыграл вничью с Вэй И в первой партии полуфинала КМ по шахматам
Андрей Есипенко черными фигурами не смог обыграть китайца Вэй И. Во втором полуфинале узбекистанцы Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров также сыграли вничью
Вэй И и Андрей Есипенко
Вэй И и Андрей Есипенко (Фото: Михал Валуша / FIDE)

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с китайцем Вэй И в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа.

23-летний Есипенко, который занимает 41-е место в рейтинге FIDE, играл черными фигурами, партия завершилась на 33-м ходу.

Во втором полуфинале узбекистанцы Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров также сыграли вничью в первой партии.

Ответные партии с переменой цвета состоятся 22 ноября. В случае ничьей на следующий день будет сыгран тай-брейк.

Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Андрей Есипенко
