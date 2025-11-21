 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,2 x 3,6 2 3,35 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2 x 3,7 2 3,8 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,6 x 3,7 2 2 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,93 x 13 2 2,06
Спорт⁠,
0

Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер

Четырехкратный чемпион мира считает, что нынешняя «Формула-1» стала слишком усложненной и стюардам иногда очень трудно принимать правильное решение
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен заявил, что сейчас в «королевских гонках» правила стали слишком сложные.

«Мне не всегда нравятся наши правила, но я просто следую им в том виде, в котором они написаны. Можно сказать, что сейчас «Формула-1» стала слишком сложной. Проблема в том, что чем больше правил создаешь, тем сложнее самому их выполнять», — цитирует Ферстаппена Crash.net.

По словам Ферстаппена, сейчас иногда бывает, что стюардам очень трудно принять правильное решение.

Также Ферстаппен пошутил, что пропустил бы через шредер нынешние гоночные правила в «Формуле-1».

Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1», в нынешнем сезоне он занимает третье место в общем зачете (341 очко), уступая Оскару Пиастри (366) и Ландо Норрису (390).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен
Материалы по теме
Ферстаппен попал в призеры Гран-при Бразилии, стартовав с пит-лейна
Спорт
Суд разрешил Массе требовать c «Формулы-1» денег за скандал 2008 года
Спорт
Команда «Формулы-1» объявила о смене названия и логотипа
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 18:14
На автосалоне в Гуанчжоу показали бюджетный Changan Nevo Q05 Авто, 18:28
«Авангард» расторг контракт с Галимовым через два месяца после подписания Спорт, 18:25
ЦБ установил официальный курс доллара на выходные и понедельник 24 ноября Инвестиции, 18:18
Экс-главу МВД Ингушетии приговорили к 9 годам колонии по делу о митингах Общество, 18:18
Журналист Axios показал полный текст гарантий безопасности для Украины Политика, 18:18
Зеленский обсудил мирный план с Вэнсом Политика, 18:15
Шадаев сообщил о «технических огрехах» при «периоде охлаждения» сим-карт Общество, 18:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» отмечает 10-летие Life, 18:11
Зеленский призвал власти Украины «прекратить срач и политические игрища» Политика, 18:08
Зеленский заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России Экономика, 17:58
В США первый комикс о Супермене продали за рекордные $9 млн Общество, 17:55