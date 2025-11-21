Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен заявил, что сейчас в «королевских гонках» правила стали слишком сложные.
«Мне не всегда нравятся наши правила, но я просто следую им в том виде, в котором они написаны. Можно сказать, что сейчас «Формула-1» стала слишком сложной. Проблема в том, что чем больше правил создаешь, тем сложнее самому их выполнять», — цитирует Ферстаппена Crash.net.
По словам Ферстаппена, сейчас иногда бывает, что стюардам очень трудно принять правильное решение.
Также Ферстаппен пошутил, что пропустил бы через шредер нынешние гоночные правила в «Формуле-1».
Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1», в нынешнем сезоне он занимает третье место в общем зачете (341 очко), уступая Оскару Пиастри (366) и Ландо Норрису (390).
