Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер

Четырехкратный чемпион мира считает, что нынешняя «Формула-1» стала слишком усложненной и стюардам иногда очень трудно принимать правильное решение

Макс Ферстаппен (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен заявил, что сейчас в «королевских гонках» правила стали слишком сложные.

«Мне не всегда нравятся наши правила, но я просто следую им в том виде, в котором они написаны. Можно сказать, что сейчас «Формула-1» стала слишком сложной. Проблема в том, что чем больше правил создаешь, тем сложнее самому их выполнять», — цитирует Ферстаппена Crash.net.

По словам Ферстаппена, сейчас иногда бывает, что стюардам очень трудно принять правильное решение.

Также Ферстаппен пошутил, что пропустил бы через шредер нынешние гоночные правила в «Формуле-1».

Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1», в нынешнем сезоне он занимает третье место в общем зачете (341 очко), уступая Оскару Пиастри (366) и Ландо Норрису (390).