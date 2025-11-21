 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC

По словам Вадима Немкова, в UFC сообщили, что не хотят иметь дела с командой Федора Емельяненко
Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал ТАСС о неудачных переговорах c промоушеном UFC.

По словам Немкова, первоначально команда пыталась установить контакт с UFC напрямую, но получила отказ, мотивированный нежеланием сотрудничать с командой Федора Емельяненко.

«Мы нашли менеджера и зашли через него. Ему сказали: «Ладно, мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет — ни с Федором, ни с бойцом. Только через менеджера — все», — рассказал Немков, который входит в Fedor Team.

В итоге летом 33-летний Немков подписал новый двухлетний контракт с PFL.

Следующий поединок Немков проведет 13 декабря против бразильца Ренана Феррейры за титул PFL в тяжелой весовой категории.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Вадим Немков Федор Емельяненко
Федор Емельяненко фото
Федор Емельяненко
спортсмен, боец смешанных единоборств
28 сентября 1976 года
