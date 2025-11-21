Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC
Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал ТАСС о неудачных переговорах c промоушеном UFC.
По словам Немкова, первоначально команда пыталась установить контакт с UFC напрямую, но получила отказ, мотивированный нежеланием сотрудничать с командой Федора Емельяненко.
«Мы нашли менеджера и зашли через него. Ему сказали: «Ладно, мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет — ни с Федором, ни с бойцом. Только через менеджера — все», — рассказал Немков, который входит в Fedor Team.
В итоге летом 33-летний Немков подписал новый двухлетний контракт с PFL.
Следующий поединок Немков проведет 13 декабря против бразильца Ренана Феррейры за титул PFL в тяжелой весовой категории.
