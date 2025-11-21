Экс-чемпион Bellator Немков рассказал о неудачных переговорах с UFC

По словам Вадима Немкова, в UFC сообщили, что не хотят иметь дела с командой Федора Емельяненко

Фото: Francois Nel / Getty Images

Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал ТАСС о неудачных переговорах c промоушеном UFC.

По словам Немкова, первоначально команда пыталась установить контакт с UFC напрямую, но получила отказ, мотивированный нежеланием сотрудничать с командой Федора Емельяненко.

«Мы нашли менеджера и зашли через него. Ему сказали: «Ладно, мы с ними будем работать, но напрямую контакта никакого не будет — ни с Федором, ни с бойцом. Только через менеджера — все», — рассказал Немков, который входит в Fedor Team.

В итоге летом 33-летний Немков подписал новый двухлетний контракт с PFL.

Следующий поединок Немков проведет 13 декабря против бразильца Ренана Феррейры за титул PFL в тяжелой весовой категории.