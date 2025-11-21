Спорт,
0
Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю
Как прошла встреча Роналду и Трампа, как Малкин хочет завершить карьеру и кто станет посредником в переговорах МОК по допуску россиян
Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.
Мбаппе и ПСЖ потребовали друг от друга в суде больше €200 млн
Малкин заявил о желании завершить карьеру в составе «Питтсбурга»
Фуркад готов стать посредником в переговорах МОК и IBU по допуску россиян
Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии
Warner Bros. подала иск к футболисту, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера
Белый дом опубликовал видео со встречи Роналду и Трампа
Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ с «Монреалем». Это его 33-й хет-трик в карьере
