Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю

Как прошла встреча Роналду и Трампа, как Малкин хочет завершить карьеру и кто станет посредником в переговорах МОК по допуску россиян

Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.

Мбаппе и ПСЖ потребовали друг от друга в суде больше €200 млн

Малкин заявил о желании завершить карьеру в составе «Питтсбурга»

Фуркад готов стать посредником в переговорах МОК и IBU по допуску россиян

Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026

Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии

Warner Bros. подала иск к футболисту, отмечающему голы в стиле Гарри Поттера

Белый дом опубликовал видео со встречи Роналду и Трампа

Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ с «Монреалем». Это его 33-й хет-трик в карьере