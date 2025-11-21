 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Лидер «Челси» сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь

Лидер «Челси» Палмер сломал мизинец, ударившись дома ногой о дверь
Коул Палмер, который пропустил большую часть сезона из-за травмы паха и только возобновил тренировки, теперь не сыграет с «Барселоной» и «Арсеналом» на следующей неделе
Коул Палмер
Коул Палмер (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Коул Палмер сломал мизинец на левой ноге, ударившись о дверь ночью в своем доме, сообщает Би-би-си.

Футболист только недавно вернулся к тренировкам после двух месяцев отсутствия из-за травмы паха, но снова получил повреждение.

Палмер точно пропустит три следующих матча «Челси»: с «Бернли» в субботу, а также с «Барселоной» в Лиге чемпионов и с «Арсеналом» на следующей неделе.

«К сожалению, дома у Палмера произошел несчастный случай. Ничего серьезного, но он не вернется в строй на следующей неделе», — рассказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

В нынешнем сезоне Палмер сыграл только четыре матча, забив два гола. Футболист является серебряным призером чемпионата Европы 2024 года в составе сборной Англии.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Челси Коул Палмер Английская премьер-лига (АПЛ) Лига Чемпионов
