Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя 46 дней после подписания
Канадский форвард Грег Маккегг покинул «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщается в телеграм-канале китайского клуба КХЛ.
«Шанхай» и 33-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.
Маккегг только 6 октября заключил контракт с китайским клубом. В КХЛ он успел провести восемь матчей и набрал 3 (1+2) очка.
На счету форварда 251 матч и 41 (23+18) очко в НХЛ в составе «Торонто», «Флориды», «Тампы», «Питтсбурга», «Каролины», «Рейнджерс» и «Бостона».
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Шанхай Дрэгонс» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах.
