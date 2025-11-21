«Шанхай Дрэгонс» расторг контракт с Маккеггом спустя 46 дней после подписания

Клуб КХЛ расторг контракт с канадцем спустя 46 дней после подписания

Грег Маккегг, на счету которого более 200 игр в НХЛ, покинул «Шанхай Дрэгонс», сыграв только восемь матчей

Грег Маккегг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский форвард Грег Маккегг покинул «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщается в телеграм-канале китайского клуба КХЛ.

«Шанхай» и 33-летний нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.

Маккегг только 6 октября заключил контракт с китайским клубом. В КХЛ он успел провести восемь матчей и набрал 3 (1+2) очка.

На счету форварда 251 матч и 41 (23+18) очко в НХЛ в составе «Торонто», «Флориды», «Тампы», «Питтсбурга», «Каролины», «Рейнджерс» и «Бостона».

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Шанхай Дрэгонс» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 27 матчах.