 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,12 x 3,65 2 3,5 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,65 x 3,75 2 1,95 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Футболист «Зенита» повредил «кресты»

Футболист «Зенита» Вадим Шилов повредил «кресты»
17-летний форвард Вадим Шилов получил повреждение передней крестообразной связки
Вадим Шилов
Вадим Шилов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов получил серьезную травму колена на тренировке, сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

По результатам медицинского обследования, у 17-летнего футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. «О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее», — говорится в сообщении.

Форвард юношеской сборной России дебютировал в основном составе «Зенита» в нынешнем сезоне. На счету Шилова восемь матчей (пять в Кубке России и три в РПЛ) и два гола (в Кубке).

В августе Шилов, выйдя на замену в матче с махачкалинским «Динамо», стал первым игроком 2008 года рождения, сыгравшим в РПЛ.

«Зенит» после 15 туров занимает третьем место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит
Материалы по теме
Сборная Бразилии с футболистом «Зенита» в составе обыграла Сенегал
Спорт
Аршавин заявил об амбициях стать руководителем «Зенита»
Спорт
Экс-тренер «Зенита» возглавил неудачно играющего чемпиона Катара
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 12:04 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 12:04
Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России Политика, 12:14
Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе Спорт, 12:14
10 новинок автосалона в Гуанчжоу, которые ожидают в России Авто, 12:12
Обломки дронов повредили цех кирпичного завода на Кубани Политика, 12:10
Экс-вице-премьер Башкирии аплодировал во время оглашения приговора Общество, 12:09
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 11:59
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Индии 24 ребенка умерли после приема сиропа от кашля Общество, 11:59
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 11:56
WSJ назвала кандидата на покупку доли России в сербской NIS Бизнес, 11:53
Politico узнало, что сказал Сибига на план США по урегулированию Политика, 11:46
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Аэропорт Волгограда второй раз за сутки приостановил полеты Политика, 11:41
Рабочие переписки в мессенджерах: в чем риски и как ими управлять Образование, 11:40