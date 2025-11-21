Футболист «Зенита» повредил «кресты»

17-летний форвард Вадим Шилов получил повреждение передней крестообразной связки

Вадим Шилов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов получил серьезную травму колена на тренировке, сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

По результатам медицинского обследования, у 17-летнего футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки. «О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее», — говорится в сообщении.

Форвард юношеской сборной России дебютировал в основном составе «Зенита» в нынешнем сезоне. На счету Шилова восемь матчей (пять в Кубке России и три в РПЛ) и два гола (в Кубке).

В августе Шилов, выйдя на замену в матче с махачкалинским «Динамо», стал первым игроком 2008 года рождения, сыгравшим в РПЛ.

«Зенит» после 15 туров занимает третьем место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.