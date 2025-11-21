 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Умер победитель ЧМ-1974 в составе сборной ФРГ Дитер Херцог

Бывшему футболисту «Фортуны» и «Байера» было 79 лет
Дитер Херцог
Дитер Херцог (Фото: Christof Koepsel / Bongarts / Getty Images)

Чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Дитер Херцог скончался в возрасте 79 лет. Об этом в соцсети Х сообщил Немецкий футбольный союз.

Причины смерти не уточняются.

Херцог, игравший на позиции полузащитника, выступал за «Боттроп», «Хамборн 07», «Фортуну» и «Байер». C «Фортуной» он дважды занимал третье место в Бундеслиге (1972/73 и 1973/74).

В сборной ФРГ Херцог провел пять матчей, на победном для команды чемпионате мира сыграл дважды во втором раунде — против Югославии и Швеции.

После завершения карьеры работал скаутом в «Байере».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Германия
