Российский новичок набрал три очка в матче НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов, который проводит дебютный сезоне в НХЛ, провел свой лучший матч в карьере в Северной Америке.
«Айлендерс» обыграли «Детройт Ред Уингз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0. 25-летний Шабанов сделал дубль (15-я и 47-я минуты) и отметился голевой передачей и был признан первой звездой встречи.
На счету Шабанова, который из-за травмы пропустил более трех недель в октябре и ноябре, теперь 6 (3+3) очков в девяти матчах.
В минувшем сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. В плей-офф он забросил десять шайб и отдал десять голевых передач (второе место), его челябинский «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 29 бросков по своим воротам. Он второй раз в сезоне и 24-й раз в карьере сыграл на ноль. Клубный рекорд по шатаутам принадлежит Гленну Решу (25).
