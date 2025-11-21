 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,12 x 3,65 2 3,5 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,2 x 4,6 2 1,48 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,65 x 3,75 2 1,95 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,4 x 5,1 2 6,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Российский новичок набрал три очка в матче НХЛ

Три очка Шабанова и шатаут Сорокина принесли победу «Айлендерс» в матче НХЛ
Форвард Максим Шабанов сделал дубль и отметился голевой передачей, «Айлендерс» разгромил «Детройт» со счетом 5:0. Российский голкипер Илья Сорокин сыграл «на ноль» второй раз в сезоне
Максим Шабанов
Максим Шабанов (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов, который проводит дебютный сезоне в НХЛ, провел свой лучший матч в карьере в Северной Америке.

«Айлендерс» обыграли «Детройт Ред Уингз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:0. 25-летний Шабанов сделал дубль (15-я и 47-я минуты) и отметился голевой передачей и был признан первой звездой встречи.

На счету Шабанова, который из-за травмы пропустил более трех недель в октябре и ноябре, теперь 6 (3+3) очков в девяти матчах.

В минувшем сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (23 гола + 44 передачи) в 65 матчах. В плей-офф он забросил десять шайб и отдал десять голевых передач (второе место), его челябинский «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 29 бросков по своим воротам. Он второй раз в сезоне и 24-й раз в карьере сыграл на ноль. Клубный рекорд по шатаутам принадлежит Гленну Решу (25).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Максим Шабанов Илья Сорокин
Материалы по теме
Овечкин первым из левых крайних вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
Спорт
Россиянин подрался в матче НХЛ
Спорт
Бобровский вышел на чистое девятое место по победам в истории НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 11:54 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 11:54
Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России Политика, 12:14
Хабиб Нурмагомедов предложил Павлу Дурову потренироваться вместе Спорт, 12:14
10 новинок автосалона в Гуанчжоу, которые ожидают в России Авто, 12:12
Обломки дронов повредили цех кирпичного завода на Кубани Политика, 12:10
Экс-вице-премьер Башкирии аплодировал во время оглашения приговора Общество, 12:09
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 11:59
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Индии 24 ребенка умерли после приема сиропа от кашля Общество, 11:59
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла Национальные проекты, 11:56
WSJ назвала кандидата на покупку доли России в сербской NIS Бизнес, 11:53
Politico узнало, что сказал Сибига на план США по урегулированию Политика, 11:46
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Аэропорт Волгограда второй раз за сутки приостановил полеты Политика, 11:41
Рабочие переписки в мессенджерах: в чем риски и как ими управлять Образование, 11:40