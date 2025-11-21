 Перейти к основному контенту
Как Овечкин пытается выбраться из кризиса на старте сезона

Овечкин выдал одну из худших стартов сезона
Александр Овечкин забросил лишь шесть шайб в стартовых 20 матчах НХЛ. Является ли старт нового сезона худшим в карьере капитана «Вашингтон Кэпиталз» — в материале «РБК Спорта»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подошел к середине ноября 2025 года с одним из худших показателей в карьере. Он забросил семь шайб в стартовых 20 матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хуже он выступал только в самом провальной периоде в карьере — октябре-ноябре 2023 года.

В нынешнем сезоне Овечкин повторил худший старт в карьере, забросив всего две шайбы в первых десяти играх. Как и в 2023 году, он смог забросить третью шайбу только в 13-й игре, избежав нового антирекорда.

Но не все так однозначно. Неудачный старт россиянина объяснялся пропуском предсезонки. Он долгое время находился в Москве и буквально перед стартом тренировочного лагеря вернулся в США и в первый же день получил травму.

В ноябре же появились проблески былой результативности. Во втором месяце регулярного чемпионата его статистика уже не выглядит катастрофичной — 5 голов в 9 играх.

При этом четыре шайбы Овечкин забросил в последних пяти играх. И на данный момент у капитана «Вашингтона» трехматчевая голевая серия. Столь продолжительных серий у россиянина не было с 6 апреля, когда он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин начинал ноябрь с показателем 7,4% точных бросков. Теперь этот показатель составляет 15,2%. Это третий показатель россиянина в карьере. Также средняя результативность Овечкина в ноябре за карьеру составляет 0,59 голов. В нынешнем же сезоне средняя результативность россиянина в ноябре составляет 0,56 гола.

Всего на счету Овечкина 7 голов в нынешнем сезоне. И по этому показателю он второй в клубе. Хотя у «Вашингтона» средние показатели по голам в лиге и сразу 8 игроков достигли отметки в 4 гола. Это больше чем у «Анахайм Дакс», одной из самых результативных команд НХЛ. И немногим уступает по этому показателю «Колорадо Эвеланш» и «Каролина Харрикейнз», лидерам НХЛ по очкам и голам.

Но при этом Овечкин не решил одну из главных проблем сезона — результативность в большинстве. В 20 играх лучший снайпер НХЛ не забил ни одного гола и отметился двумя передачами. Хотя игровое время в большинстве сравнимо с показателями чемпионского сезона 2017/18, когда Овечкин 17 из 49 шайбы забросил в большинстве.

В большинстве проблемы не только у Овечкина, а у всего «Вашингтона». Столичный клуб забил всего 8 голов, являясь одним худших по игре в большинство. По этому показателю он минимум в два раза уступает топ-7. А четыре игрока в НХЛ забили столько же в большинстве или отстают лишь на шайбу.

С аналогичными проблемами «Вашингтон» столкнулся в первой половине сезона-2023/24, худшим в истории Овечкина. Тогда он лишь восемь раз поразил ворота в октябре-декабре 2023 года. Но Спенсер Карбери тогда работал первые месяцы, в команде была перестройка. Карбери подчеркивал, что делает акцент на большинство и во второй половине сезона эта работа привела к успеху. Теперь же у Карбери сформированный коллектив. И тренер по работе защитниками Митч Лав — единственная знаковая фигура, которого потерял клуб.

Набирал ли Овечкин меньше очков за 20 игр, чем в нынешнем сезоне

По числу передач Овечкин показал средний результат. На его счету девять голевых передач. К сравнению, лучший результат россиянина в карьере был в сезоне 2021/22 — тогда он к 21 игре подходил с 18-ю голевыми передачами.

Но Овечкин часто демонстрировал неплохие показатели по передачам в скупые на голы времена. Столько же передач он сделал весной 2023 года.

В 20 матчах Овечкин набрал 16 очков. За этот отрезок он набирал меньше только в 2023 году. При этом в 2011 и 2012 годах стартовые 20 игр он завершал на отметке в 16 очков.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Альвина Цаканян
Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Какие рекорды Овечкин побил в НХЛ
Спорт
Овечкин забил во втором матче подряд и побил 54-летний рекорд НХЛ
Спорт
Овечкин впервые в сезоне забросил более одной шайбы в трех матчах
Спорт
