 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,02 x 20 2 100 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,35 x 5,1 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,6 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,8 2 6,7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,23 x 6,7 2 11 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,55 2 2,02 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,92 x 3,55 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Спартак» обыграл «Шанхай Дрэгонс», отыграв три шайбы в концовке матча

«Спартак» отыгрался с 3:6 и обыграл в серии буллитов «Шанхай Дрэгонс»
Встреча завершилась после серии буллитов, где оказался сильнее «Спартак» — счет 7:6 Б. Дубль оформил Нэйтан Тодд, забив на 4 и 59-й минуты
Фото: пресс-служба ХК "Спартак"
Фото: пресс-служба ХК "Спартак"

Московский «Спартак» обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился в серии буллитов со счетом 7:6 Б.

По ходу встречи «Спартак» вел в счете 3:1, но затем «Дрэгонс» смогли выйти вперед, доведя счет до 6:3. Тем не менее, москвичи смогли отыграть три шайбы в последние шесть минут основного времени. В серии буллитов форвард Лукас Локхарт единственный реализовал послематчевый бросок.

В составе победителей дублем отметился Нэйтан Тодд (4, 59-я минуты). По шайбе забросили Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55) и Герман Рубцов (60).

У «Шанхай Дрэгонс» шайбы забросили Никита Попугаев (8), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54).

«Дрэгонс» уступил «Спартаку», потерпев второе поражение подряд в КХЛ после серии из трех побед. «Спартак» обыграл китайский клуб второй раз в этом сезоне, повторив успех матча 7 октября, когда победил со счетом 3:0.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» идет на 5-й строчке с 21 очком в 17 матчах, а «Шанхай Дрэгонс» занимает 3-е место с 22 очками после 16 игр.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
Материалы по теме
«Локомотив» одержал 700-ю победу в КХЛ
Спорт
Аутсайдер КХЛ сообщил об уходе спортивного директора
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
«Наказали себя». Как в России отреагировали на недопуск лыжников на Игры Спорт, 00:19
Матч Ла Лиги «Барселоны» в США отменили после протеста игроков и «Реала» Спорт, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп ответил на сообщения об отмене встречи с Путиным Политика, 00:07
Сийярто назвал фейками новости об отмене встречи Путина и Трампа Политика, 00:05
Эксперты спрогнозировали трехкратный рост дефолтов по ЦФА Финансы, 00:01
АвтоВАЗ ответил «Яндекс Такси» на претензии к закону о локализации Бизнес, 00:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минобороны срежет «бумажные» приказы и «административные дубли» Политика, 00:00
Кто из россиян сыграет в НБА в сезоне 2025/26 Спорт, 00:00
«Спартак» обыграл «Шанхай Дрэгонс», отыграв три шайбы в концовке матча Спорт, 21 окт, 23:55
Чехия подарит Украине космический спутник Политика, 21 окт, 23:41
Директор Лувра попыталась подать в отставку на фоне ограбления музея Общество, 21 окт, 23:27
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 21 окт, 23:24
Reuters узнал содержание направленных Россией в США требований по Украине Политика, 21 окт, 23:17