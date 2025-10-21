«Спартак» обыграл «Шанхай Дрэгонс», отыграв три шайбы в концовке матча

«Спартак» отыгрался с 3:6 и обыграл в серии буллитов «Шанхай Дрэгонс»

Встреча завершилась после серии буллитов, где оказался сильнее «Спартак» — счет 7:6 Б. Дубль оформил Нэйтан Тодд, забив на 4 и 59-й минуты

Фото: пресс-служба ХК "Спартак"

Московский «Спартак» обыграл «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился в серии буллитов со счетом 7:6 Б.

По ходу встречи «Спартак» вел в счете 3:1, но затем «Дрэгонс» смогли выйти вперед, доведя счет до 6:3. Тем не менее, москвичи смогли отыграть три шайбы в последние шесть минут основного времени. В серии буллитов форвард Лукас Локхарт единственный реализовал послематчевый бросок.

В составе победителей дублем отметился Нэйтан Тодд (4, 59-я минуты). По шайбе забросили Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55) и Герман Рубцов (60).

У «Шанхай Дрэгонс» шайбы забросили Никита Попугаев (8), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54).

«Дрэгонс» уступил «Спартаку», потерпев второе поражение подряд в КХЛ после серии из трех побед. «Спартак» обыграл китайский клуб второй раз в этом сезоне, повторив успех матча 7 октября, когда победил со счетом 3:0.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» идет на 5-й строчке с 21 очком в 17 матчах, а «Шанхай Дрэгонс» занимает 3-е место с 22 очками после 16 игр.