Спорт⁠,
0

«Кайрат» в матче с клубом совладельца Fix Price набрал первое очко в ЛЧ

«Кайрат» в матче с клубом совладельца Fix Price набрал первое очко в ЛЧ
Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Пафосом» завершился нулевой ничьей — 0:0
Фото: пресс-служба ФК "Кайрат"
Фото: пресс-служба ФК "Кайрат"

Казахстанский «Кайрат» дома сыграл вничью с кипрским «Пафосом» в матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Алма-Ате завершилась со счетом 0:0.

Единственный яркий момент в матче произошел на 4-й минуте, когда защитник «Пафоса» Жоау Коррейя получил красную карточку и был удален с поля.

«Кайрат» впервые в истории набрал очки на основном этапе Лиги чемпионов. Ранее такого результата добивалась только «Астана» в 2015 году.

В следующем туре, 5 ноября, «Кайрат» сыграет на выезде с итальянским «Интером», а «Пафос» примет испанский «Вильярреал».

«Пафос» с 2017 года принадлежит компании Total Sports Investments, которую возглавляет Роман Дубов. Ранее он был совладельцем английского клуба «Портсмут» (2011) и входил в совет директоров «Рединга» (2014), принадлежавшего российскому бизнесмену Антону Зингаревичу.

В клуб «Пафос» впоследствии были приглашены многие россияне, среди которых оказался спортивный комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский. Он рассказал, что одним из совладельцев клуба является Сергей Ломакин, основатель сети магазинов Fix Price.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол Лига Чемпионов Кайрат
