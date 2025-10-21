 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,12 x 7 2 78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 11,5 x 1,08 2 28 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,83 x 2,8 2 6,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 38 x 13 2 1,06 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,35 x 5,1 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,8 2 6,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,23 x 6,6 2 11 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,55 2 2,02 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,92 x 3,55 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Клебо поддержал недопуск россиян фразой «не стоит лезть в наш спорт»

Клебо поддержал решение FIS по россиянам: «Не стоит лезть в наш спорт»
Ранее FIS приняла окончательное решение не допускать российских спортсменов до международных турниров и Олимпиаде-2026. Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что федерация поступила правильно
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо фразой «не стоит лезть в наш спорт» поддержал решение FIS не допускать российских лыжников до Олимпиады-2026. Свое мнение он выразил в разговоре с норвежским телеканалом TV2.

«Я поддерживаю это решение, и оно соответствует моим взглядам и размышлениям по этому вопросу. Пока Россия воюет с Украиной, ей не стоит лезть в наш спорт. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение», — сказал Клебо.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила не допускать российских и белорусских спортсменов до международных турниров и предстоящей Олимпиады в Италии.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) заявила, что будет бороться всеми доступными средствами, в том числе через суд, за то, чтобы спортсменов не наказывали по политическим причинам.

До 21 октября FIS оставалась единственной федерацией, не принявшей окончательного решения относительно россиян.

Российские и белорусские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с 2022 года, после их отстранения в связи с военными действиями на Украине.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Международная федерация лыжного спорта (FIS) лыжи отстранение спортсменов Йоханнес Клебо
Материалы по теме
Российских лыжников и сноубордистов не допустили к Олимпиаде-2026
Спорт
FIS рассмотрит допуск россиян на Олимпиаду. Каковы шансы поехать на Игры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 17:55
Пожар произошел в здании Белорусского вокзала в Москве Общество, 22:51
Дубль Беншимола не спас «Акрон» от поражения ЦСКА в Кубке России Спорт, 22:44
The Telegraph узнала причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште Политика, 22:43
Ученые обновили протокол на случай контакта с внеземным разумом Технологии и медиа, 22:36
Адвокат рассказал, как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме Политика, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Клебо поддержал недопуск россиян фразой «не стоит лезть в наш спорт» Спорт, 22:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Кайрат» в матче с клубом совладельца Fix Price набрал первое очко в ЛЧ Спорт, 22:23
На юге России второй раз за день массово пожаловались на работу Telegram Технологии и медиа, 22:04
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Киеве пожаловались на «идущую по кругу» политику Трампа Политика, 21:43
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
Сколько атомных мощностей появятся в России к 2042 году Тренды, 21:29
Прокуратура назвала сумму ущерба от ограбления Лувра Общество, 21:23