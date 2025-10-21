Клебо поддержал недопуск россиян фразой «не стоит лезть в наш спорт»
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо фразой «не стоит лезть в наш спорт» поддержал решение FIS не допускать российских лыжников до Олимпиады-2026. Свое мнение он выразил в разговоре с норвежским телеканалом TV2.
«Я поддерживаю это решение, и оно соответствует моим взглядам и размышлениям по этому вопросу. Пока Россия воюет с Украиной, ей не стоит лезть в наш спорт. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение», — сказал Клебо.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила не допускать российских и белорусских спортсменов до международных турниров и предстоящей Олимпиады в Италии.
Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) заявила, что будет бороться всеми доступными средствами, в том числе через суд, за то, чтобы спортсменов не наказывали по политическим причинам.
До 21 октября FIS оставалась единственной федерацией, не принявшей окончательного решения относительно россиян.
Российские и белорусские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с 2022 года, после их отстранения в связи с военными действиями на Украине.