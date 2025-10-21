Гимнастка Мельникова вышла в финал многоборья на первом ЧМ после отстранения

Российская гимнастка Ангелина Мельникова возглавила квалификацию в личном многоборье, набрав 54,566 балла. В финал также прошла Людмила Рощина, занявшая седьмое место с результатом 52,065 балла

Ангелина Мельникова (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заняла первое место в квалификации в личном многоборье и вышла в финал чемпионата мира, проходящего в Джакарте.

Мельникова набрала 54,566 балла. Она заняла первое место в опорном прыжке (14,499) и третье место на разновысоких брусьях (14,500).

В финал также прошли россиянки: Людмила Рощина (седьмое место в многоборье, 52,065 балла), Анна Калмыкова (пятое место в опорном прыжке, 13,916 балла) и Лейла Васильева (пятое место на разновысоких брусьях, 14,200 балла).

Финал в личном многоборье состоится 23 октября, а на отдельных снарядах медали разыграют 24 и 25 октября. Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября.

Эти соревнования стали первым международным стартом для российских гимнастов после четырехлетнего перерыва. Они выступают в нейтральном статусе.

В марте 2022 года FIG отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за военной операции на Украине. Однако в начале марта 2025 года федерация приняла решение выдавать нейтральный статус российским спортсменам.