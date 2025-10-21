 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,4 x 3,6 2 1,87 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,5 x 4,5 2 6,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,95 x 3,2 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4,2 2 6,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,9 x 4,1 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,33 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 10,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,6 2 2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,92 x 3,55 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ

Стала известна дата матчей «Спартака» с ЦСКА и «Динамо» в РПЛ
Московский «Спартак» в заключительных турах осенней части чемпионата России сыграет со столичными ЦСКА и «Динамо»
Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и ЦСКА
Футболисты «Спартака» и ЦСКА (Фото: Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала расписание трех заключительных туров осенней части чемпионата.

Матч 16-го тура между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября. На следующий день лидер таблицы «Локомотив» примет действующего чемпиона «Краснодар».

В 18-м туре 6 декабря встретятся московские «Спартак» и «Динамо», а на следующий день «Краснодар» примет ЦСКА.

После 12 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков. На втором месте «Краснодара», на счету которого также 26 баллов. Тройку с 24 очками замыкает ЦСКА.

Следом расположились «Зенит» (23), калининградская «Балтика» (23), «Спартак (19), «Рубин» (18) и московское «Динамо» (16).

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол ФК Локомотив Москва ФК Спартак Москва ФК ЦСКА ФК Краснодар ФК Динамо Москва ФК Зенит Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
Marca узнала, кто может возглавить «Спартак» вместо Станковича
Спорт
Защитник «Спартака» Бабич порвал «кресты» в матче с «Ростовом»
Спорт
«Спартак» вдесятером вырвал ничью у «Ростова», забив на 85-й минуте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Болгарская гимнастка получила тяжелую травму на чемпионате мира Спорт, 16:42
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
«МегаФон» внедрил на своей сети комплексы CGNAT отечественной разработки Пресс-релиз, 16:37
Работодатели предложили штрафы за отказ от целевого обучения в колледжах Общество, 16:34
Названы районы Москвы, где аренда жилья после высокого сезона подешевела Недвижимость, 16:29
Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект Политика, 16:27
Лавров назвал проблему в перемирии на Украине прямо сейчас Политика, 16:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ Спорт, 16:25
Новый виток лунной гонки: какие миссии запланированы до 2030 года Технологии и медиа, 16:24
В Раде поддержали выделение денег ВСУ за счет активов России Политика, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 16:16
Как определить реальные цели в карьере и успешно достичь их Образование, 16:15
Стубб назвал срок, за который Европа готова перевооружиться Политика, 16:14