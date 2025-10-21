Стало известно расписание центральных матчей концовки осенней части РПЛ

Стала известна дата матчей «Спартака» с ЦСКА и «Динамо» в РПЛ

Московский «Спартак» в заключительных турах осенней части чемпионата России сыграет со столичными ЦСКА и «Динамо»

Футболисты «Спартака» и ЦСКА (Фото: Global Look Press)

Российская премьер-лига (РПЛ) на своем сайте опубликовала расписание трех заключительных туров осенней части чемпионата.

Матч 16-го тура между «Спартаком» и ЦСКА состоится 22 ноября. На следующий день лидер таблицы «Локомотив» примет действующего чемпиона «Краснодар».

В 18-м туре 6 декабря встретятся московские «Спартак» и «Динамо», а на следующий день «Краснодар» примет ЦСКА.

После 12 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков. На втором месте «Краснодара», на счету которого также 26 баллов. Тройку с 24 очками замыкает ЦСКА.

Следом расположились «Зенит» (23), калининградская «Балтика» (23), «Спартак (19), «Рубин» (18) и московское «Динамо» (16).