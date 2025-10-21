Вторую федерацию обвинили в незаконном недопуске россиян. Чего ждать

Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации об отстранении россиян в турнирах. Это второй случай за неделю в пользу атлетов России. Стоит ли ждать подобных решений — в материале «РБК Спорт»

Фото: Adam Pretty / Getty Images

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях. Решение было принято 19 октября.

За прошедшую неделю это второй случай, который был признан в сторону россиян в вопросе допуска на международные турниры. Спортивный арбитражный суд (CAS) 16 октября впервые увидел дискриминацию в отстранении российских спортсменов, удовлетворив апелляцию Федерации настольного тенниса России на решение Европейского союза настольного тенниса от 2022 года о недопуске к участию в Лиге чемпионов.

Отбор на Олимпийские игры проходит с помощью рейтинга IBSF, который формируется на основании результатов на турнирах под эгидой организации. Квалификационный период завершится 18 января. IBSF 22-25 января перераспределит неиспользованные квоты.

Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что решение по допуску российских бобслеистов станет прецедентом для всех международных федераций, которые не допускают россиян до участия в мировых турнирах. Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов назвал решение Апелляционного трибунала IBSF о признании незаконным отстранение российских спортсменов громадной победой.

По словам Дегтярева, была подана апелляция на аналогичное решение Международной федерации санного спорта.

Стоит ли ждать подобных решений в других видах спорта

Спортивный юрист и руководитель спортивной практики группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович заявила «РБК Спорт», что видна положительная тенденция в отношении российских спортсменов.

«Бобслей изначально немного выделялся своей позицией. Они с самого начала пытались допускать россиян. Поэтому они изначально были достаточно лояльны. Хотя в итоге, конечно, тоже запретили. Мне кажется, что тенденция в принципе относительно видна. Все больше рассматривают варианты допуска российских спортсменов", - сказала Анцелиович.

Однако юрист считает, что признание апелляционного трибунала IBSF о незаконности решения конгресса в отношении российских спортсменов не станет прецедентом.

«Но сказать, что это является каким-то прецедентом и сейчас все последуют такому примеру, я, к сожалению, не могу сказать. Потому что все-таки это решение апелляционного комитета одной международной федерации. Это даже не решение CAS. Поэтому, как таковым силы прецедента оно не будет обладать», — отметила она.

По мнению Анцелиович, после признания трибуналом IBSF, единичные международные спортивные организации могут начать допускать российских атлетов на международные турниры.

Спортивный юрист Сергей Алексеев в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» заявил, что в отношении россиян спортивные федерации стали действовать в соответствие с международным спортивным правом.

«Юрисдикционные инстанции начинают приводить ситуацию в соответствии с нормами международного спортивного права. Они закреплены и в Олимпийской хартии, которая распространяется на большинство видов спорта, в уставах и регламентных документах отдельных международных спортивных федераций. Соответственно, они признают санкции против России нарушением принципа запрета о дискриминации в спорте, принципа независимости международных спортивных организаций, автономии спорта, принципа не вмешательства политики в спорт. Очевидно, восстанавливают право на труд наших спортсменов, имиджевые права и пресекают такими решениями недобросовестную конкуренцию в спорте», — заявил Алексеев.

По мнению Алексеева, во многих международных спортивных организациях начнут признавать неправоту в отношении россиян.

«Прецедентного права здесь нет, но аналогия активно используется. Поэтому с каждым таким положительным правосудным решением ситуация в части допуска российских спортсменов пока, правда, в нейтральном статусе, будет улучшаться и их права будут восстанавливаться с учетом требований международного спортивного права», — заключил он.