Седокова подала на развод с игравшим в России латвийским баскетболистом
Бывшая солистка группы «ВИА Гра», украинская певица Анна Седокова официально подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играл за российские клубы «Зенит», УНИКС и «Химки». Об этом сообщается на портале единого информационного пространства судей Москвы.
Заявление о разводе было зарегистрировано 16 октября. Седокова объявила о расставании с Тиммой в начале сентября.
Пара поженилась в 2020 году, они встречались с 2019 года. Детей у 41-летней певицы и 32-летнего баскетболиста нет.
Для Седоковой это был третий брак, у нее трое детей от предыдущих мужей и партнеров.
Последним клубом Тиммы в России был УНИКС, который он покинул в конце 2021 года, после чего играл в Лиге развития НБА за «Лейклэнд Мэджик», а также за клубы в Пуэрто-Рико, Турции и Испании.
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