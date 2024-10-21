Седокова подала на развод с уехавшим из России латвийским баскетболистом Тиммой

Седокова подала на развод с игравшим в России латвийским баскетболистом

Украинская певица вышла замуж за игравшего в «Химках» Яниса Тимму в 2020 году. В 2021-м баскетболист уехал из России и играл в США, Пуэрто-Рико, Турции и Испании

Анна Седокова (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», украинская певица Анна Седокова официально подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играл за российские клубы «Зенит», УНИКС и «Химки». Об этом сообщается на портале единого информационного пространства судей Москвы.

Заявление о разводе было зарегистрировано 16 октября. Седокова объявила о расставании с Тиммой в начале сентября.

Пара поженилась в 2020 году, они встречались с 2019 года. Детей у 41-летней певицы и 32-летнего баскетболиста нет.

Для Седоковой это был третий брак, у нее трое детей от предыдущих мужей и партнеров.

Последним клубом Тиммы в России был УНИКС, который он покинул в конце 2021 года, после чего играл в Лиге развития НБА за «Лейклэнд Мэджик», а также за клубы в Пуэрто-Рико, Турции и Испании.