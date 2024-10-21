 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Седокова подала на развод с игравшим в России латвийским баскетболистом

Седокова подала на развод с уехавшим из России латвийским баскетболистом Тиммой
Украинская певица вышла замуж за игравшего в «Химках» Яниса Тимму в 2020 году. В 2021-м баскетболист уехал из России и играл в США, Пуэрто-Рико, Турции и Испании
Анна Седокова
Анна Седокова (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», украинская певица Анна Седокова официально подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играл за российские клубы «Зенит», УНИКС и «Химки». Об этом сообщается на портале единого информационного пространства судей Москвы.

Заявление о разводе было зарегистрировано 16 октября. Седокова объявила о расставании с Тиммой в начале сентября.

Пара поженилась в 2020 году, они встречались с 2019 года. Детей у 41-летней певицы и 32-летнего баскетболиста нет.

Для Седоковой это был третий брак, у нее трое детей от предыдущих мужей и партнеров.

Последним клубом Тиммы в России был УНИКС, который он покинул в конце 2021 года, после чего играл в Лиге развития НБА за «Лейклэнд Мэджик», а также за клубы в Пуэрто-Рико, Турции и Испании.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол
Материалы по теме
Овечкин рассказал о подарке Путина на свадьбу
Спорт
Винер ответила Кремлеву на шутку об умении выдавать гимнасток замуж
Спорт
Фигуристка Александра Трусова вышла замуж и сменила фамилию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Российская теннисистка Андреева вылетела на старте турнира в ГуанчжоуСпорт, 13:04
Медведев назвал задачей России «ослабление и унижение Запада»Политика, 13:02
ФАС возбудила дело из-за рекламы вклада ВТБФинансы, 12:53
Комитет Госдумы одобрил повышение акциза на сладкую газировкуОбщество, 12:50
The Economist рассказал о «плане Путина» по крушению доллараПолитика, 12:49
Корабли США и Канады прошли через Тайваньский проливПолитика, 12:48
Ракова объявила программу осеннего фестиваля колледжей МосквыГород, 12:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинские военные признали готовность к отступлению из еще одного городаПолитика, 12:38
На что обратить внимание при подготовке бизнес-визита в КитайОтрасли, 12:34
Цена золота поднялась выше $2750 за унцию впервые в историиИнвестиции, 12:31
Почему может быть вредно копаться в себе и ходить к психологуPro, 12:31
В Кремле объяснили поддержку кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКРСпорт, 12:29
Минобороны сообщило об ударах по украинским аэродромам и базам наемниковПолитика, 12:18
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:17