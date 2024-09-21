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«Краснодар» разгромил клуб Дзюбы и вышел в лидеры РПЛ

«Краснодар» разгромил «Акрон» и вышел в лидеры РПЛ, Дзюба сделал два ассиста
Встреча против «Акрона» завершилась со счетом 5:2. По дублю сделали Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. На счету Артема Дзюбы две голевые передачи
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Джон Кордоба (27-я и 76-я минуты), Эдуард Сперцян (29, 59) и Никита Кривцов (89). У проигравших отличились Стефан Лончар (54) и Владимир Хубулов (86), в обоих случаях им ассистировал Артем Дзюба.

«Краснодар» продлил победную серию в РПЛ до шести матчей.

«Краснодар» набрал 21 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице. У петербургского «Зенита» 20 очков, свой матч девятого тура петербуржцы проведут позднее в субботу. «Акрон» с восемью очками расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 28 сентября примет «Зенит», «Акрон» в тот же день в гостях сыграет с «Ростовом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Акрон
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