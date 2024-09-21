«Краснодар» разгромил клуб Дзюбы и вышел в лидеры РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 5:2 в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Джон Кордоба (27-я и 76-я минуты), Эдуард Сперцян (29, 59) и Никита Кривцов (89). У проигравших отличились Стефан Лончар (54) и Владимир Хубулов (86), в обоих случаях им ассистировал Артем Дзюба.
«Краснодар» продлил победную серию в РПЛ до шести матчей.
«Краснодар» набрал 21 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице. У петербургского «Зенита» 20 очков, свой матч девятого тура петербуржцы проведут позднее в субботу. «Акрон» с восемью очками расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» 28 сентября примет «Зенит», «Акрон» в тот же день в гостях сыграет с «Ростовом».
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