Свободные заезды на этапе F1 в Сингапуре прервали из-за ящерицы на трассе

Свободные заезды на этапе F1 прервали из-за ящерицы на трассе. Видео

Третья практика была прервана после того, как на трассу выбежала ящерица. Через некоторое время заезды были возобновлены

Фото: скриншот с трансляции

Третья практика на Гран-при Сингапура «Формулы-1» была прервана из-за выбежавшей на трассу ящерицы.

Стюардам пришлось потратить некоторое время, что ее поймать и убрать с трассы. Сейчас свободные заезды уже возобновлены.

«Самый странный красный флаг в истории», — говорится в посте в аккаунте «Формулы-1» в соцсети Х.

Позднее в субботу на Гран-при Сингапура пройдет квалификация (начало — 16:00). Гонка на 18-м этапе сезона пройдет в воскресенье.

Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull сейчас лидирует в общем зачете пилотов с 313 очками, на втором месте — британец Ландо Норрис (McLaren, 254 очка), на третьем — монегаск Шарль Леклер (Ferrari, 235).