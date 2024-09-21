Свободные заезды на этапе F1 прервали из-за ящерицы на трассе. Видео
Третья практика на Гран-при Сингапура «Формулы-1» была прервана из-за выбежавшей на трассу ящерицы.
Стюардам пришлось потратить некоторое время, что ее поймать и убрать с трассы. Сейчас свободные заезды уже возобновлены.
«Самый странный красный флаг в истории», — говорится в посте в аккаунте «Формулы-1» в соцсети Х.
Позднее в субботу на Гран-при Сингапура пройдет квалификация (начало — 16:00). Гонка на 18-м этапе сезона пройдет в воскресенье.
Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull сейчас лидирует в общем зачете пилотов с 313 очками, на втором месте — британец Ландо Норрис (McLaren, 254 очка), на третьем — монегаск Шарль Леклер (Ferrari, 235).
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