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За какими матчами чемпионата России по футболу следить на выходных

В РПЛ впервые сыграют друг против друга клубы Галицкого и Морозова
В субботу стартует девятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ). В течение трех дней болельщиков ждет московское дерби «Спартак» — «Динамо», борьба «Рубина» и ЦСКА, а также матч двух ярких частных клубов - «Акрона» и «Краснодара»
Сергей Галицкий
Сергей Галицкий (Фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Московское дерби

«Спартак» и «Динамо» в последние годы часто пересекаются не только в РПЛ, но и в Кубке России. За полтора года команды сыграли между собой восемь раз. В последних 10 очных матчах «Динамо» одержало только три победы. При этом в последний раз команда обыгрывала «Спартак» в гостях в мае 2018 года (1:0).

Что касается текущих результатов, то команды являются соседями по турнирной таблице. «Динамо» с 16 очками находится на четвертой строчке, а «Спартак» — на пятой, отставая от соперника на один балл. В четверг «красно-белые» убедительно разобрались в домашних стенах с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) в Кубке России. Однако до этой победы команда провела блеклый матч против махачкалинского «Динамо», в котором с трудом добыла ничью (1:1).

«Динамо» тоже пока не выглядит стабильной командой. На неделе «бело-голубые» провели неуверенный матч против «Динамо» из Махачкалы. Основное время закончилось — 2:2, но в серии пенальти сильнее оказались москвичи. А в РПЛ команда не без труда победила аутсайдера РПЛ грозненский «Ахмат» со счетом 4:2.

Примечательно, что клубы уже в этом сезоне играли между собой. Так три недели назад «Спартак» уверенно разгромил принципиального соперника со счетом 3:0 в рамках Кубка России. Более того в 2024 году «Спартака» одержал над «Динамо» три победы в трех матчах.

Дерби Морозова и Галицкого

В России появляется уникальное дерби — противостояние тольяттинского «Акрона» и «Краснодара». Их объединяет то, что клубы являются детищами их владельцев. Бизнесмен Сергей Галицкий создал «Краснодар», а генеральный директор «Акрон Холдинг» Павел Морозов — ФК «Акрон». В марте 2023 года Морозов признавался «Спорт-Экспрессу», что восхищается Галицким. «Конечно, он для меня пример — как в бизнесе, так и в футболе. Других примеров в российском футболе не вижу и очень его уважаю, считаю его вклад в него бесценным. То, какую академию он построил, вызывает у меня восхищение и белую зависть», — говорил Морозов.

В этом году он заявил, что клуб вкладывает большие деньги в Академию Коноплева, известную по подготовке таких игроков как Алан Дзагоев, Роман Зобнин, Ильзат Ахметов и других. «Через пару лет это, наверное, будет одна из лучших академий. По сравнению с академией Галицкого в «Краснодаре» она, конечно же, будет кратно меньше, но по функционалу, по наполнению будет не хуже», — говорил он журналистам.

Команды до этого встречались только один раз в рамках Кубка России. Матч в основное время завершился со счетом 0:0, а по пенальти сильнее были краснодарцы — 4:2.

Борьба «Рубина» и ЦСКА

Матч «Рубина» с ЦСКА также привлекает к себе внимание. Во-первых, команды находятся рядом в турнирной таблице: ЦСКА идет на шестом месте, а «Рубин» — на восьмом. Во-вторых, для московской команды матчи против «Рубина» проходят сложно. Армейцы только дважды за 10 последних матчей смогли победить казанцев. Последний матч между команды прошел в мае, в нем «Рубин» спасся от поражения на последней минуте — 2:2.

В минувший вторник в матче четвертого тура группового этапа Кубка России подопечные Рашида Рахимова на выезде потерпели поражение от «Зенита» со счетом 0:2. ЦСКА же за последние пять игр в чемпионате потерпел три поражения. В среду команда Марко Николича в кубковом матче на своем поле оказались сильнее «Краснодара» со счетом 2:0.

«Зенит» против аутсайдера

Действующий чемпион России в Санкт-Петербурге примет воронежский «Факел». После не самой успешной серии, в ходе которой подопечные Сергея Семака дважды сыграли вничью в РПЛ и проиграли «Акрону» по пенальти в Кубке России, «Зенит» пришел в себя и одержал уже четыре победы подряд.
У «Факела» все не так хорошо. Воронежский клуб неудачно съездили в гости к «Акрону» и продлили серию неудач в Кубке России, да и в чемпионате турнирное положение также оставляет желать лучшего. Команда пока идет на предпоследнем месте в РПЛ.

Исторически команды провели между собой 27 матчей, по итогам которых преимущество у «Зенита»: 17 побед, 5 поражений, 5 ничьих. Таким образом, воронежский клуб ни разу пока не побеждал петербургский клуб в своей истории. В 10 последних очных матчах «Зенит» одержал 7 побед, 3 встречи завершились вничью.

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