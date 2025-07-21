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Спорт ,  
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Легенду футбола Гаскойна госпитализировали без сознания

Полуфиналист ЧМ-1990 и Евро-1996 был доставлен без сознания в отделение интенсивной терапии

Легенда английского футбола Пол Гаскойн был найден без сознания в спальне дома в Пуле, Дорсет. Об этом сообщает The Sun.

Полуфиналист ЧМ-1990 и Евро-1996 был доставлен без сознания в отделение интенсивной терапии.

Его друг Стив Фостер подтвердил информацию о госпитализации 58-летнего Госкойна, отметив, что сейчас он находится в стабильном состоянии.

«Газза хотел бы поблагодарить всех за поддержку, которую он получил от многих старых друзей, которые желают ему всего наилучшего и хотят, чтобы он снова был в форме», — цитирует Фостера The Daily Mail.

Пик карьеры Гаскойна пришелся на 1988–1998 годы. Он считается одним из лучших полузащитников конца ХХ века. Также является одним из лучших английских футболистов всех времен. Вскоре после завершения карьеры был включен в Зал славы английского футбола.

В составе сборной Англии провел 57 матчей и забил десять мячей, вошел в символические сборные чемпионата мира-1990 и Евро-1996.

На клубном уровне выступал в составе английских «Ньюкасла», «Мидлсбро», «Эвертона», «Тоттенхэма», итальянского «Лацио» и шотландского «Рейнджерс».

Его карьера была скоротечной из-за алкоголизма, от которого страдает на протяжении всей жизни.

Из-за алкоголизма он часто оказывался в центре скандалов, неоднократно попадал в тюрьму, психиатрическую больницу, столкнулся с серьезными психическими заболеваниями.

Он несколько раз безуспешно проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Здоровье Гаскойна вызывает беспокойство на протяжении нескольких десятилетий.

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