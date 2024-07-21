«Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо», не забив два пенальти

«Химки» сыграли вничью с дебютантом РПЛ, не забив два пенальти

Встреча против махачкалинского «Динамо» завершилась со счетом 1:1. В первом тайме «Химки» пропустили гол и не реализовали два 11-метровых, во втором смогли сравнять счет усилиями Антона Заболотного

Фото: телеграм-канал ФК «Химки»

Футболисты подмосковных «Химок» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» вышло вперед на 33-й минуте, отличился Идар Шумахов.

«Химки» сумели cранять счет во втором тайме, на 55-й минуте гол забил Антон Заболотный.

В первом тайме «Химки» не реализовали два пенальти. На 23-й минуте Александр Руденко попал в перекладину, на 39-й Хетаг Хосонов — в штангу.

Форвард «Химок» Резиуан Мирзов заработал эти два 11-метровых, причем оба раза фолил Антон Крачковский. Последний раз один игрок был виновником двух пенальти в одном матче РПЛ в 2021 году — Неманья Милетич из «Уфы», сообщает Opta.

«Динамо» и «Химки» — новички этого сезона РПЛ. Махачкалинцы впервые в своей истории выступают в элитном дивизионе российского футбола, подмосковный клуб вернулся после года отсутствия.

Из всего стартового состава «Динамо» лишь два игрока имели опыт выступлений в РПЛ. Эгаш Касинтура провел 27 матчей за «Уфу», а Сердер Сердеров — 30 матчей за «Анжи» и «Урал». Сердеров сыграл свой первый матч в РПЛ с августа 2015 года.

В следующем туре «Химки» 28 июля примут московский «Спартак», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с «Краснодаром».