«Химки» сыграли вничью с дебютантом РПЛ, не забив два пенальти
Футболисты подмосковных «Химок» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:1 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» вышло вперед на 33-й минуте, отличился Идар Шумахов.
«Химки» сумели cранять счет во втором тайме, на 55-й минуте гол забил Антон Заболотный.
В первом тайме «Химки» не реализовали два пенальти. На 23-й минуте Александр Руденко попал в перекладину, на 39-й Хетаг Хосонов — в штангу.
Форвард «Химок» Резиуан Мирзов заработал эти два 11-метровых, причем оба раза фолил Антон Крачковский. Последний раз один игрок был виновником двух пенальти в одном матче РПЛ в 2021 году — Неманья Милетич из «Уфы», сообщает Opta.
«Динамо» и «Химки» — новички этого сезона РПЛ. Махачкалинцы впервые в своей истории выступают в элитном дивизионе российского футбола, подмосковный клуб вернулся после года отсутствия.
Из всего стартового состава «Динамо» лишь два игрока имели опыт выступлений в РПЛ. Эгаш Касинтура провел 27 матчей за «Уфу», а Сердер Сердеров — 30 матчей за «Анжи» и «Урал». Сердеров сыграл свой первый матч в РПЛ с августа 2015 года.
В следующем туре «Химки» 28 июля примут московский «Спартак», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с «Краснодаром».
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