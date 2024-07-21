«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в первом туре чемпионата России
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У гостей отличился Никита Кривцов (30-я минута).
Хозяева сравняли счет на 43-й минуте усилиями Владислава Камилова.
В следующем туре «Краснодар» 28 июля примет махачкалинское «Динамо», «Ахмат» в тот же день в гостях сыграет с «Оренбургом».
В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате РПЛ, «Ахмат» стал десятым.
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