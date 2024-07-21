«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» на старте нового сезона РПЛ

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в первом туре чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Никиты Кривцова грозненцы ответили точным ударом Владислава Камилова

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У гостей отличился Никита Кривцов (30-я минута).

Хозяева сравняли счет на 43-й минуте усилиями Владислава Камилова.

В следующем туре «Краснодар» 28 июля примет махачкалинское «Динамо», «Ахмат» в тот же день в гостях сыграет с «Оренбургом».

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате РПЛ, «Ахмат» стал десятым.