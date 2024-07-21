Гимнаст протестировал «антисекс-кровать» из картона в Олимпийской деревне
Ирландский гимнаст Рис Маккленаган снова протестировал кровать из переработанного картона в Олимпийской деревне в Париже. Он опубликовал видео в соцсети Х, на котором исполнил несколько прыжков на кровати, которая их выдержала.
«Миф об «антисекс-кроватях» Олимпиады в Париже развенчан (снова)», — подписал видео Маккленаган.
Подобные кровати впервые использовались на Олимпиаде-2020 в Токио. В СМИ их стали называть «антисекс-кроватями» с подачи американского бегуна Пола Челимо, который во время Игр сказал, что они якобы призваны для ограничения атлетов от «ненужных форм физической близости» в период пандемии коронавируса.
Маккленаган на Играх в Токио также записывал подобное видео, позднее Международный олимпийский комитет (МОК) даже поблагодарил ирландского гимнаста за развенчание мифа о хлипкости таких кроватей.
В японской компании Airweave, которая их производит, подчеркивали, что такие кровати были выбраны для Олимпиады в первую очередь из экологических соображений, а не для того, чтобы помешать спортсменам заниматься сексом. После Игр каркасы кроватей будут переработаны, а матрасы и подушки будут переданы в дар школам и другим организациям.
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