 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Гимнаст протестировал «антисекс-кровать» из картона в Олимпийской деревне

Гимнаст Маккленаган снова протестировал «антисекс-кровать» в Олимпийской деревне
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Подобные кровати впервые использовались на ОИ-2020. «Антисекс-кроватями» их впервые назвал бегун Пола Челимо, который во время Игр заявил, что они якобы призваны ограничить атлетов от «ненужных форм физической близости
Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press
Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press

Ирландский гимнаст Рис Маккленаган снова протестировал кровать из переработанного картона в Олимпийской деревне в Париже. Он опубликовал видео в соцсети Х, на котором исполнил несколько прыжков на кровати, которая их выдержала.

«Миф об «антисекс-кроватях» Олимпиады в Париже развенчан (снова)», — подписал видео Маккленаган.

Подобные кровати впервые использовались на Олимпиаде-2020 в Токио. В СМИ их стали называть «антисекс-кроватями» с подачи американского бегуна Пола Челимо, который во время Игр сказал, что они якобы призваны для ограничения атлетов от «ненужных форм физической близости» в период пандемии коронавируса.

Маккленаган на Играх в Токио также записывал подобное видео, позднее Международный олимпийский комитет (МОК) даже поблагодарил ирландского гимнаста за развенчание мифа о хлипкости таких кроватей.

В японской компании Airweave, которая их производит, подчеркивали, что такие кровати были выбраны для Олимпиады в первую очередь из экологических соображений, а не для того, чтобы помешать спортсменам заниматься сексом. После Игр каркасы кроватей будут переработаны, а матрасы и подушки будут переданы в дар школам и другим организациям.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 кровати
Материалы по теме
Во Франции из продажи отозвали бутылки с символикой ОИ из-за химиката
Спорт
Оргкомитет Олимпиады восстановил работу после сбоя Windows
Спорт
Елисейский дворец призвал не ждать купания Макрона в Сене до Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Вице-президент Трампа выступил за невмешательство в «зарубежные авантюры» Политика, 20:33
Пора к психологу: как понять, что ребенок не справляется Pro, 20:31
Эксперты рассказали, как защититься от взломанного чат-бота в Telegram Технологии и медиа, 20:25
Организаторы подготовят иск за концерт Глюкозы «в измененном состоянии» Общество, 20:20
Шольц рассказал, что до сих пор смотрит ламповый телевизор Технологии и медиа, 20:09
Гимнаст протестировал «антисекс-кровать» из картона в Олимпийской деревне Спорт, 20:08
Аналитики Евросоюза признали провал политики санкций против России Политика, 19:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны рассказало о роли военных священников в зоне спецоперации Политика, 19:45
«Спартак» проиграл первый матч с новым тренером Спорт, 19:35
Дело о вандализме завели против мужчины, обезглавившего бюст Сталина Общество, 19:13
Российская теннисистка выиграла третий турнир WTA в сезоне Спорт, 18:51
Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным Политика, 18:49
Вернувшегося с Украины грузина допросили по делу о попытке госпереворота Политика, 18:44
Во Франции из продажи отозвали бутылки с символикой ОИ из-за химиката Спорт, 18:32