 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Глава Disney купит женский футбольный клуб за рекордные $250 млн

Глава Disney Боб Айгер купит женский футбольный клуб за рекордные $250 млн
Боб Айгер и его жена Уиллоу Бэй станут новыми владельцами «Энджел Сити», который выступает в NWSL
Боб Айгер
Боб Айгер (Фото: JC Olivera / Getty Images)

Глава компании Disney Боб Айгер и его жена Уиллоу Бэй станут новыми владельцами женского футбольного клуба «Энджел Сити». Об этом сообщается на сайте команды из Лос-Анджелеса, которая выступает в Национальной женской футбольной лиге (NWSL).

Айгер и Бэй приобретут контрольный пакет акций за $250 млн, что сделает «Энджел Сити» самой дорогой женской спортивной командой в мире. После завершения сделки Бэй будет входить в состав совета директоров клуба и иметь полный контроль над ним. Также Бэй и Айгер инвестируют дополнительные $50 млн в клуб.

Предыдущий рекорд принадлежал клубу NWSL «Сан-Диего Уэйв», который в марте был куплен за $120 млн Levine Leichtman Capital Partners.

«Энджел Сити» был основан в 2020 году актрисой Натали Портман, венчурным капиталистом Карой Нортман и предпринимателем Джули Урман. Основатель Reddit и муж теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян был управляющим владельцем клуба. После закрытия сделки Портман, Урман и Оганян по-прежнему будут входить в совет директоров.

В прошлом сезоне «Энджел Сити» занял пятое место в NWSL, уступив в 1/4 финала плей-офф.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Боб Айгер Disney Лос-Анджелес
Материалы по теме
В Англии решили найти главного тренера футбольной сборной по объявлению
Спорт
Ямаль стал самым подорожавшим футболистом по итогам Евро-2024
Спорт
Маск пошутил, что начал работать в Disney
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Макеевке Политика, 15:54
На Украине майор ВСУ застрелил пограничника из-за измены жены Общество, 15:46
Поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson остановили из-за непогоды Общество, 15:26
Экс-министр спорта Дагестана попытался покончить с собой в СИЗО Общество, 15:25
Глава Disney купит женский футбольный клуб за рекордные $250 млн Спорт, 15:15
Алиев пообещал помочь французским территориям в обретении независимости Политика, 15:12
В санатории в Кузбассе 25 детей попали к врачам с признаками инфекции Общество, 15:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вице-чемпион России попытался исполнить пятерной прыжок. Видео Спорт, 15:08
Bloomberg сообщил о последней попытке Байдена сплотить демократов Политика, 14:59
Минобороны сообщило об уничтожении установки HIMARS на Украине Политика, 14:54
В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр Общество, 14:32
Финляндия отчиталась о полете двух бомбардировщиков США у границ России Политика, 14:21
В Бурятии обрушился мост на границе с Монголией Общество, 14:17
В Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову с бюста Сталина Общество, 14:12