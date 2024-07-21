Глава Disney купит женский футбольный клуб за рекордные $250 млн

Боб Айгер и его жена Уиллоу Бэй станут новыми владельцами «Энджел Сити», который выступает в NWSL

Боб Айгер (Фото: JC Olivera / Getty Images)

Глава компании Disney Боб Айгер и его жена Уиллоу Бэй станут новыми владельцами женского футбольного клуба «Энджел Сити». Об этом сообщается на сайте команды из Лос-Анджелеса, которая выступает в Национальной женской футбольной лиге (NWSL).

Айгер и Бэй приобретут контрольный пакет акций за $250 млн, что сделает «Энджел Сити» самой дорогой женской спортивной командой в мире. После завершения сделки Бэй будет входить в состав совета директоров клуба и иметь полный контроль над ним. Также Бэй и Айгер инвестируют дополнительные $50 млн в клуб.

Предыдущий рекорд принадлежал клубу NWSL «Сан-Диего Уэйв», который в марте был куплен за $120 млн Levine Leichtman Capital Partners.

«Энджел Сити» был основан в 2020 году актрисой Натали Портман, венчурным капиталистом Карой Нортман и предпринимателем Джули Урман. Основатель Reddit и муж теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян был управляющим владельцем клуба. После закрытия сделки Портман, Урман и Оганян по-прежнему будут входить в совет директоров.

В прошлом сезоне «Энджел Сити» занял пятое место в NWSL, уступив в 1/4 финала плей-офф.