Умер бывший футболист сборной Бразилии Моасир
Бывший полузащитник сборной Бразилии Моасир скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на сайте испанской «Севильи», за которую он выступал.
Причина смерти бывшего футболиста не уточняется.
За свою карьеру Моасир играл также за бразильские «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Португезу», «Итуано» и «Уберабу», японский клуб «Токио Верди» и мадридский «Атлетико».
В 1994 году Моасир перешел из «Атлетико» в «Севилью» в результате обмена на Диего Симеоне, который уже 13 лет является главным тренером мадридского клуба.
В сборной Бразилии Моасир провел шесть матчей и забил один гол.
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