Россиянин Уланбеков выиграл четвертый подряд бой в UFC на турнире в Баку

Россиянин выиграл четвертый подряд бой в UFC на турнире в Баку

Тагир Уланбеков, 12-й номер рейтинг UFC в наилегчайшем весе, победил казахстанца Азата Максума единогласным решением судей

Тагир Уланбеков (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Тагир Уланбеков победил казахстанца Азата Максума на турнире UFC в Баку.

Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу россиянину единогласным решением — 29–28, 30–27, 30–27.

На счету 33-летнего Уланбекова 17 побед и два поражения в ММА, он выиграл четвертый бой подряд. У 30-летнего Максума теперь 15 побед и два поражения.

До этого поединка Уланбеков занимал 12-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе.

В главном поединке турнира в Баку сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл и Халил Раунтри.