Россиянин выиграл четвертый подряд бой в UFC на турнире в Баку
Российский боец Тагир Уланбеков победил казахстанца Азата Максума на турнире UFC в Баку.
Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу россиянину единогласным решением — 29–28, 30–27, 30–27.
На счету 33-летнего Уланбекова 17 побед и два поражения в ММА, он выиграл четвертый бой подряд. У 30-летнего Максума теперь 15 побед и два поражения.
До этого поединка Уланбеков занимал 12-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе.
В главном поединке турнира в Баку сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл и Халил Раунтри.
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