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Спорт ,  
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Россиянин выиграл четвертый подряд бой в UFC на турнире в Баку

Россиянин Уланбеков выиграл четвертый подряд бой в UFC на турнире в Баку
Тагир Уланбеков, 12-й номер рейтинг UFC в наилегчайшем весе, победил казахстанца Азата Максума единогласным решением судей
Тагир Уланбеков
Тагир Уланбеков (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Тагир Уланбеков победил казахстанца Азата Максума на турнире UFC в Баку.

Поединок продолжался все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу россиянину единогласным решением — 29–28, 30–27, 30–27.

На счету 33-летнего Уланбекова 17 побед и два поражения в ММА, он выиграл четвертый бой подряд. У 30-летнего Максума теперь 15 побед и два поражения.

До этого поединка Уланбеков занимал 12-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе.

В главном поединке турнира в Баку сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл и Халил Раунтри.

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