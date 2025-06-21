Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что «неофициально» завершил карьеру
Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил журналистам, что неофициально завершил карьеру, но не исключает своего возвращения в профессиональный спорт.
«Вот я сейчас закончил профессиональную карьеру неофициально. Может, я еще вернусь, откуда вы знаете?» — цитирует 28-летнего Нагорного ТАСС.
Нагорный не выступает на соревнованиях с лета 2024 года. С октября 2024-го он занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.
На Олимпиаде в Токио Нагорный завоевал золото в командном многоборье, на его счету еще серебро и две бронзы на Играх. Также гимнаст является трехкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы.
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