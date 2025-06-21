Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что «неофициально» завершил карьеру

Гимнаст отметил, что не исключает своего возвращения в профессиональный спорт

Никита Нагорный (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил журналистам, что неофициально завершил карьеру, но не исключает своего возвращения в профессиональный спорт.

«Вот я сейчас закончил профессиональную карьеру неофициально. Может, я еще вернусь, откуда вы знаете?» — цитирует 28-летнего Нагорного ТАСС.

Нагорный не выступает на соревнованиях с лета 2024 года. С октября 2024-го он занимает пост вице-президента Федерации гимнастики России.

На Олимпиаде в Токио Нагорный завоевал золото в командном многоборье, на его счету еще серебро и две бронзы на Играх. Также гимнаст является трехкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы.