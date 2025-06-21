Глава «Зенита» назвал оправданным трансфер Соболева из «Спартака»
В «Зените» не жалеют о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака», заявил «РИА Новости» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
Соболев перешел в «Зенит» в конце августа 2024 года за €10 млн. В 32 матчах за петербургский клуб нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.
«Раз забивает, значит, [трансфер] оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас все получается или требуется время? Конечно, нужен определенный период для адаптации», — сказал Медведев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В прошедшем сезоне «Зенит» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию
Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей
В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине
Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару
Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»
В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону
Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов