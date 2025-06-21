Глава «Зенита» назвал оправданным трансфер Соболева из «Спартака»

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев отметил, что любому игроку нужен определенный период для адаптации

Александр Соболев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В «Зените» не жалеют о трансфере нападающего Александра Соболева из московского «Спартака», заявил «РИА Новости» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа 2024 года за €10 млн. В 32 матчах за петербургский клуб нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

«Раз забивает, значит, [трансфер] оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас все получается или требуется время? Конечно, нужен определенный период для адаптации», — сказал Медведев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В прошедшем сезоне «Зенит» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).